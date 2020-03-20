Суд арестовал обвиняемого во взяточничестве зампредседателя горсовета Петрозаводска

Петрозаводский городской суд оставил под стражей обвиняемого в получении взятки в 2 млн рублей депутата, зампредседателя Петросовета Валерия Матвеева до 17 мая.

Судья городского суда Петрозаводска Татьяна Хомякова сегодня, 20 марта, в закрытом заседании избрала меру пресечения зампредседателя Петросовета Валерию Матвееву, обвиняемому в получении взятки в сумме 2 млн рублей, в виде заключения под стражу на один месяц и 28 дней.

Защитником Матвеева в суде выступает Валерий Хилькевич, он сообщил, что постановление будет обжаловано.

"Суд поместил моего подзащитного под стражу. Мы с этой мерой пресечения не согласны. Обжалуем в установленный срок", - сказал Валерий Хилькевич. Защита просила рассмотреть вопрос о домашнем аресте Матвеева

Зампредседателя Петрозаводского горсовета Валерий Матвеев был задержан 19 марта в Петрозаводске по подозрению в получении взятки.

Следственный комитет Карелии возбудил уголовное дело по факту получения взятки заместителем председателя Петрозаводского городского совета Республики Карелия по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).

По версии следствия, в период с 2018 года по 2019 год подозреваемый через посредников получил от представителей строительной организации взятку в сумме 2 миллиона рублей за оказание содействия в решении вопросов строительства многоквартирных среднеэтажных жилых домов в городе Петрозаводске.

Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы оперативно-розыскной деятельности Управления ФСБ по Республике Карелия и Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Карелия.

Валерий Матвеев официально занимает должность специалиста по связям с общественностью в ООО "ПТО". Известно о его занятиях бизнесом.

Матвеев – депутат от округа № 12, член постоянной комиссии Петросовета по экономике и финансам. Занимает должность заместителя председателя Петросовета.

Член партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", входит в Петросовете в соответствующую фракцию.

Несколько лет назад кандидатура Валерия Матвеева рассматривалась в качестве первого заместителя главы Петрозаводска. Однако эту должность впоследствии так никто и не занял.