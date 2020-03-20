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Суд арестовал обвиняемого во взяточничестве зампредседателя горсовета Петрозаводска

Новости. Общество
17:30, 20 Марта 2020
фото: © Столица на Онего
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Петрозаводский городской суд оставил под стражей обвиняемого в получении взятки в 2 млн рублей депутата, зампредседателя Петросовета Валерия Матвеева до 17 мая.

Судья городского суда Петрозаводска Татьяна Хомякова сегодня, 20 марта, в закрытом заседании избрала меру пресечения зампредседателя Петросовета Валерию Матвееву, обвиняемому в получении взятки в сумме 2 млн рублей, в виде заключения под стражу на один месяц и 28 дней.

Защитником Матвеева в суде выступает Валерий Хилькевич, он сообщил, что постановление будет обжаловано.

"Суд поместил моего подзащитного под стражу. Мы с этой мерой пресечения не согласны. Обжалуем в установленный срок", - сказал Валерий Хилькевич. Защита просила рассмотреть вопрос о домашнем аресте Матвеева

Зампредседателя Петрозаводского горсовета Валерий Матвеев был задержан 19 марта в Петрозаводске по подозрению в получении взятки.

Следственный комитет Карелии возбудил уголовное дело по факту получения взятки заместителем председателя Петрозаводского городского совета Республики Карелия по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).

По версии следствия, в период с 2018 года по 2019 год подозреваемый через посредников получил от представителей строительной организации взятку в сумме 2 миллиона рублей за оказание содействия в решении вопросов строительства многоквартирных среднеэтажных жилых домов в городе Петрозаводске.

Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы оперативно-розыскной деятельности Управления ФСБ по Республике Карелия и Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Карелия.

Валерий Матвеев официально занимает должность специалиста по связям с общественностью в ООО "ПТО". Известно о его занятиях бизнесом.

Матвеев – депутат от округа № 12, член постоянной комиссии Петросовета по экономике и финансам. Занимает должность заместителя председателя Петросовета.

Член партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", входит в Петросовете в соответствующую фракцию.

Несколько лет назад кандидатура Валерия Матвеева рассматривалась в качестве первого заместителя главы Петрозаводска. Однако эту должность впоследствии так никто и не занял.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Вася
2020-03-20 18:38:17
Вот сейчас, конечно, все заколосится, советую выйти в поле и начать ждать, чтобы не пропустить этот увлекательный процесс…
Вася
2020-03-20 17:58:23
Россияне на фоне карантина стали закупаться презервативами и костюмами для интимных ролевых игр
Вася
2020-03-20 17:51:57
Это человек, который наряду с профессиональными качествами, обладает высокими человеческими качествами. Поэтому его уважают, его любят, с ним считаются."
Вася
2020-03-20 17:49:59
"Демократическая нация не может отпустить своего лидера. Она может дать ему возможность перейти с работы на работу, но расстаться с ним не может."
Вася
2020-03-20 17:48:52
"К тебе, как к сыну, обращаюсь: не уходи, остановись!
И снова к мысли возвращаюсь: Русь не бросай, сынок, держись!
Пример ты с Рузвельта бери, народ смелей вперед веди
Вася
2020-03-20 17:47:32
Валерий Матвеев своей работой на посту доказал, что ему по плечу любая задача."
новый
2020-03-20 17:47:08
Как любит в таких случаях говорить местечковая либерастня : опять на всю страну прославились. И начинают хором ныть. Лишь бы повод.
drug
2020-03-20 17:37:44
А почему его одного ?
Где сотрудники мэрии которые работали с ним в связке.
Гость
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