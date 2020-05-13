Предприниматель, обвиняемый в даче взятки по делу зампредседателя Петросовета Матвеева, выйдет из-под стражи (СРОЧНО)

Петрозаводский городской суд изменил меру пресечения предпринимателю Александру Ивину, которого обвиняют в даче взятки депутату, зампредседателю Петросовета Валерию Матвееву.

Суд принял постановление о запрете Ивину совершать определенные действия. Так, бизнесмену в случае освобождения из СИЗО будет запрещено общаться со свидетелями по делу, выходить из дома с 20.00 до 6.00, а также нельзя пользоваться Интернетом и телефоном. Телефонные разговоры допускаются только для связи обвиняемого со следователем, адвокатом и близкими. Об этом "Столице на Онего" сообщила Светлана Вечерская, адвокат Александра Ивина.

Ивин, котрого подозревают в даче взятки депутату Валерию Матвееву, был арестован 20 марта. Сам Матвеев в тот же день также был помещен под арест.

Мера пресечения Валерию Матвееву была изменена сегодня. Он также должен быть освобожден из-под стражи. Суд вынес аналогичное постановление о запрете на совершение определенных действий.

Напомним, зампредседателя Петрозаводского горсовета Валерий Матвеев был задержан 19 марта в Петрозаводске по подозрению в получении взятки.

Следственный комитет Карелии возбудил уголовное дело по факту получения взятки заместителем председателя Петрозаводского городского совета Республики Карелия по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).

По версии следствия, в период с 2018 года по 2019 год подозреваемый через посредников получил от представителей строительной организации взятку в сумме 2 миллиона рублей за оказание содействия в решении вопросов строительства многоквартирных среднеэтажных жилых домов в городе Петрозаводске.