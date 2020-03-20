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Предприниматель, обвиняемый в даче взятки по делу зампредседателя Петросовета Валерия Матвеева, арестован

Новости. Криминал
20:35, 20 Марта 2020
фото: Столица на Онего
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Петрозаводский суд принял решение об аресте предпринимателя Александра Ивина, обвиняемого в даче взятки депутату, зампредседателю Петросовета Валерию Матвееву.

Сегодня судья Петрозаводского городского суда Татьяна Хомякова при определении меры пресечения Александру Ивину, который обвиняется в даче взятки депутату Валерию Матвееву, приняла решение об аресте бизнесмена.

Ивин арестован на один месяц и 28 дней. Об этом корреспонденту "Столицы на Онего" сообщила адвокат предпринимателя Светлана Вечерская.

Защита добивалась помещения Александра Ивина под домашний арест, пояснила адвокат.

Напомним, что зампредседателя Петрозаводского горсовета Валерий Матвеев был арестован Петрозаводским городским судом до 17 мая по обвинению в получении взятки.

Следственный комитет Карелии возбудил уголовное дело по факту получения взятки заместителем председателя Петрозаводского городского совета республики Карелия по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).

По версии следствия, в период с 2018 года по 2019 год подозреваемый через посредников получил от представителей строительной организации взятку в сумме 2 миллиона рублей за оказание содействия в решении вопросов строительства многоквартирных среднеэтажных жилых домов в городе Петрозаводске.

По информации "Столицы на Онего" взяткодателями по делу Матвеева проходят два предпринимателя – Николай Кротов, руководитель компании "Рк-Реновация" и Александр Ивин, учредитель ООО ""Карьер-Сервис Плюс".

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