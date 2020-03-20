Стали известны имена подозреваемых в даче взятки зампредседателя горсовета Петрозаводска

Депутат, зампредседателя Петросовета Валерий Матвеев задержан в Петрозаводске, он обвиняется в получении взятки в сумме 2 млн рублей.

Как стало известно "Столице на Онего" из достоверных источников, взяткодателями по делу Матвеева могут выступать два предпринимателя – Николай Кротов и Александр Ивин.

Николай Кротов является руководителем ООО "Рк-Реновация", занимающегося разработкой строительных проектов, Александр Ивин выступает учредителем ООО "Карьер-Сервис Плюс" – компании, занимающейся оптовой торговлей стройматериалами.

Сегодня, 20 марта, в Петрозаводском городском суде будут избирать меру пресечения Александру Ивину, обвиняемому в даче взятки, ст. 291 УК РФ.

Кротов на сегодняшний день уже арестован, он проходит по громкому делу, которое было возбуждено в отношении пятерых петрозаводчан, обвиняемых в незаконной банковской деятельности и в организации преступного сообщества. По неофициальной информации, в уголовном деле фигурируют полтора миллиарда рублей. Такая внушительная сумма денег, по версии следствия УФСБ, прошла через руки теневых "банкиров" в течение 2015-2018 годов. Фигуранты дела в октябре были задержаны и арестованы до конца марта. А в четверг, 19 марта, судья Петрозаводского городского суда Елена Семичева продлила арест "теневым банкирам" еще на 3 месяца.

Напомним, что сегодня, 19 марта, в Петрозаводском городском суде избирается мера пресечения зампредседателя Петросовета Валерию Матвееву, обвиняемому в получении взятки в сумме 2 млн рублей.

Следственный комитет Карелии возбудил уголовное дело по факту получения взятки заместителем председателя Петрозаводского городского совета Республики Карелия по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).

По версии следствия, в период с 2018 года по 2019 год подозреваемый через посредников получил от представителей строительной организации взятку в сумме 2 миллиона рублей за оказание содействия в решении вопросов строительства многоквартирных среднеэтажных жилых домов в городе Петрозаводске.