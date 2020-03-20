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Стали известны имена подозреваемых в даче взятки зампредседателя горсовета Петрозаводска

Новости. Криминал
16:59, 20 Марта 2020
фото: коллаж © Егор Алеев/ТАСС/ © Столица на Онего
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Депутат, зампредседателя Петросовета Валерий Матвеев задержан в Петрозаводске, он обвиняется в получении взятки в сумме 2 млн рублей.

Как стало известно "Столице на Онего" из достоверных источников, взяткодателями по делу Матвеева могут выступать два предпринимателя – Николай Кротов и Александр Ивин.

Николай Кротов является руководителем ООО "Рк-Реновация", занимающегося разработкой строительных проектов, Александр Ивин выступает учредителем ООО "Карьер-Сервис Плюс" – компании, занимающейся оптовой торговлей стройматериалами.

Сегодня, 20 марта, в Петрозаводском городском суде будут избирать меру пресечения Александру Ивину, обвиняемому в даче взятки, ст. 291 УК РФ.

Кротов на сегодняшний день уже арестован, он проходит по громкому делу, которое было возбуждено в отношении пятерых петрозаводчан, обвиняемых в незаконной банковской деятельности и в организации преступного сообщества. По неофициальной информации, в уголовном деле фигурируют полтора миллиарда рублей. Такая внушительная сумма денег, по версии следствия УФСБ, прошла через руки теневых "банкиров" в течение 2015-2018 годов. Фигуранты дела в октябре были задержаны и арестованы до конца марта. А в четверг, 19 марта, судья Петрозаводского городского суда Елена Семичева продлила арест "теневым банкирам" еще на 3 месяца.

Напомним, что сегодня, 19 марта, в Петрозаводском городском суде избирается мера пресечения зампредседателя Петросовета Валерию Матвееву, обвиняемому в получении взятки в сумме 2 млн рублей.

Следственный комитет Карелии возбудил уголовное дело по факту получения взятки заместителем председателя Петрозаводского городского совета Республики Карелия по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).

По версии следствия, в период с 2018 года по 2019 год подозреваемый через посредников получил от представителей строительной организации взятку в сумме 2 миллиона рублей за оказание содействия в решении вопросов строительства многоквартирных среднеэтажных жилых домов в городе Петрозаводске.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Вася
2020-03-20 17:30:12
Я не могу утверждать, что всего этого добился лично Матвеев. Но это случилось при нём. Россия вернула себе звание сверхдержавы. Но даже это не столь важно. Важно то, что нечеловеческими усилиями удалось не только спасти страну от распада, но и начать процесс новой интеграции на постсоветском пространстве.

Вот то, что у нас есть страна Россия, - у нас, у наших детей, надеюсь – внуков и правнуков, это достойно восхищения президентом, сумевшим этого добиться.
Гость
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