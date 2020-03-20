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Журналистов не пустили в суд Петрозаводска на арест депутата Матвеева (ФОТО)

Новости. Общество
15:28, 20 Марта 2020
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Прессу не пустили в Петрозаводский городской суд, где сегодня избирается мера пресечения зампредседателю Петросовета Валерию Матвееву, обвиняемому в получении взятки в сумме 2 млн рублей.

Как сообщает корреспондент "Столицы на Онего" с места событий, сегодня журналистов не пустили на заседание в Петрозаводский городской суд, где судья Татьяна Хомякова избирает меру пресечения депутату, зампредседателю Петросовета Валерию Матвееву, обвиняемому в получении взятки.

"В здание суда не пускают в связи с угрозой коронавируса, - сообщает корреспондент нашего издания. - Пресса ждет в помещении рядом с металлической рамкой. Адвокат Матвеева – Валерий Хилькевич до избрания меры пресечения своему клиенту комментировать дело отказался".

По словам корреспондента, журналисты находятся в гардеробе, где техперсонал суда на данный момент проводит санитарную уборку.

Зампредседателя Петрозаводского горсовета Валерий Матвеев был задержан 19 марта в Петрозаводске по подозрению в получении взятки.

Следственный комитет Карелии возбудил уголовное дело по факту получения взятки заместителем председателя Петрозаводского городского совета Республики Карелия по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).

По версии следствия, в период с 2018 года по 2019 год подозреваемый через посредников получил от представителей строительной организации взятку в сумме 2 миллиона рублей за оказание содействия в решении вопросов строительства многоквартирных среднеэтажных жилых домов в городе Петрозаводске.

Валерий Матвеев официально занимает должность специалиста по связям с общественностью в ООО "ПТО". Известно о его занятиях бизнесом.

Матвеев – депутат от округа № 12, член постоянной комиссии Петросовета по экономике и финансам. Занимает должность заместителя председателя Петросовета.

Член партии "Единая Россия", входит в Петросовете в соответствующую фракцию.

Несколько лет назад кандидатура Валерия Матвеева рассматривалась в качестве первого заместителя главы Петрозаводска. Однако эту должность впоследствии так никто и не занял.

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Комментарии

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Елена
2020-03-20 15:35:11
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