Председателя городского совета Петрозаводска подозревают в получении взятки в 1,5 млн рублей

Задержанный сегодня председатель Петросовета Геннадий Боднарчук подозревается в получении взятки в 1,5 млн рублей, возбуждено уголовное дело, сообщили в Следкоме Карелии.

Следком Карелии возбудил уголовное дело в отношении председателя Петрозаводского городского совета Республики Карелия, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

По версии следствия, в период с 2018 года по 2019 год подозреваемый через посредника получил от представителей коммерческих организации взятку в сумме более 1,5 миллиона рублей за решение вопросов связанных с градостроительной деятельностью администрации Петрозаводского городского округа, в том числе по выдаче им разрешений на строительство.

Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы оперативно-розыскной деятельности Управления ФСБ по Республике Карелия и Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Карелия.

В настоящее время подозреваемый задержан, и в ближайшее время следователи будут решать вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, Геннадий Боднарчук был задержан сегодня в своем загородном доме.