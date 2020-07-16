890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Автовокзал Петрозаводска отменил 17 июля четыре автобусных рейса
16.07.2020 16:59
Еще один человек умер в Карелии от коронавируса 3
Сегодня 08:46
Лиминчук рассказал, почему Жданова покинула пост лидера "Единой России" в парламенте Карелии 10
Сегодня 07:25
Обманутая жительница Карелии раскусила интернет-мошенницу 1
16.07.2020 17:20
В Карелии удаленный в отставку глава Сортавалы восстановлен в должности 13
16.07.2020 18:34
Представители завода "Ягоды Карелии" опровергли информацию о ненадлежащем качестве продукции 1
16.07.2020 17:06

Председателя городского совета Петрозаводска подозревают в получении взятки в 1,5 млн рублей

Новости. Криминал
14:01, 17 Июля 2020
фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"
Загрузка...

Задержанный сегодня председатель Петросовета Геннадий Боднарчук подозревается в получении взятки в 1,5 млн рублей, возбуждено уголовное дело, сообщили в Следкоме Карелии.

Следком Карелии возбудил уголовное дело в отношении председателя Петрозаводского городского совета Республики Карелия, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

По версии следствия, в период с 2018 года по 2019 год подозреваемый через посредника получил от представителей коммерческих организации взятку в сумме более 1,5 миллиона рублей за решение вопросов связанных с градостроительной деятельностью администрации Петрозаводского городского округа, в том числе по выдаче им разрешений на строительство.

Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы оперативно-розыскной деятельности Управления ФСБ по Республике Карелия и Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Карелия.

В настоящее время подозреваемый задержан, и в ближайшее время следователи будут решать вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, Геннадий Боднарчук был задержан сегодня в своем загородном доме.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Виктор Николаевич
2020-07-17 15:27:30
И это "наши" депутаты!?! "Мы" их выбирали?
Mike
2020-07-17 15:06:33
А чего же Аскерова, будучи прокурором г. Петрозаводска так не активничала, защмщая интересы петрозаводчан, как теперь бросилась защищать тех, кому уголовка прилетает?
Koira
2020-07-17 15:02:20
новый будет диктовать свою волю у пар*ши))
Сеня
2020-07-17 14:53:37
С Ленина 2 правоохранители разобрались , осталось ещё 2-3 человека подчистить и можно приступать к Ленина 19 и Куйбышева 5 , там не менее отъявленные .... засиделись .
goo
2020-07-17 14:49:45
Как я и говорил, вытянули Гену за ниточку. Следующий шаг — отставка Мирошник.
Dima
2020-07-17 14:39:12
Кстати, кир и новый на одиночные пикеты пойдете? На мостик)
Dima
2020-07-17 14:37:37
Кир и Новый рыдают. Как же вы ребята недоглядели-то?
Владимир11
2020-07-17 15:02:25
Dima, а они это не он?
Сеня
2020-07-17 14:57:39
Dima, Возможно их уже арестовали вместе с Бондарчуком ??
zanoza
2020-07-17 14:31:43
Научились взятки брать, что не подкопаться. А эта взятка в 1,5 млн. руб. , просто курам на смех . Мелкие какие-то взяточники в Карелии :)
Dima
2020-07-17 14:31:07
Никогда такого не было и вот опять. Вот это новости! Радует столица на онего. Но сумма и правда небольшая.
Бриг
2020-07-17 14:29:03
Там ещё осталась пару штук таких же детупатов , ни чуть не лучше -ворьё , прикончивших прямые выборы мэра .
Ещё комментарии
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
11.07.2020, 09:21
Следователи Карелии возбудили дело по факту исчезновения девушки: она может быть убита
12.07.2020, 13:58
"АвтоВАЗ" начал выпускать внедорожники Chevrolet Niva по-новому
17.07.2020, 12:34
Задержан председатель Петросовета Геннадий Боднарчук (СРОЧНО)
12.07.2020, 12:04
Пассажиров с масками на подбородке продолжают ловить в общественном транспорте Петрозаводска
13.07.2020, 15:20
В ж/д больнице Петрозаводска выявлен 31 случай заболевания COVID-19 (СРОЧНО)
14.07.2020, 19:40
Коммунисты собирают миллиард рублей, чтобы спасти от захвата совхоз им. Ленина (ВИДЕО)

Аналитика

Сегодня 14:13
Обществоведение
Свалка с видом на память
В карельском поселке Сергиево свалку бытового мусора устроили по соседству с памятным крестом спецпереселенцам.
Андрей Малафеев: "Наша задача – помочь каждому пациенту с инфарктом" 1
16.07.2020 16:29
Север Карелии раздадут на "арктические гектары" 5
16.07.2020 13:47
"Третьей некачественной реставрации памятник бы не пережил"
13.07.2020 14:45
Дайте дышать 7
13.07.2020 12:54
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 09:00
Без политики
Квартира в несколько кликов: почему не стоит затягивать с покупкой жилья в ипотеку
Несмотря на пандемию, Петрозаводск продолжает строиться: возводятся и элитные жилые комплексы, и дома комфорт-класса, и жилье эконом-класса.
Расслабляться рано, но и напрягаться не стоит
13.07.2020 09:20
Экопродукция карельских фермеров порадует гостей клиники "Кивач"
09.07.2020 11:59
архив чтиво

Медиа

Реконструкция моста через Неглинку
15.06.2020 15:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»