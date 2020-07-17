Боднарчук начал давать показания – вину не признает

Городской суд Петрозаводска сегодня изберет меру пресечения для спикера Петросовета Геннадия Боднарчука, подозреваемого в получении взятки в 1,5 млн рублей.

Напомним, председатель горсовета Петрозаводска был задержан 17 июля в своем загородном доме. Он подозревается в получении взятки в 1,5 млн рублей.

Как стало известно "Столице на Онего" из источников в правоохранительных органах, сейчас Геннадий Боднарчук находится у следователей и уже начал давать показания. Свою вину он не признает.

Сегодня в 11 часов Петрозаводский городской суд изберет меру пресечения для спикера Петросовета.

Ранее Следком Карелии возбудил уголовное дело в отношении председателя Петрозаводского городского совета, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

По версии следствия, в период с 2018 года по 2019 год подозреваемый через посредника получил от представителей коммерческих организации взятку в сумме более 1,5 миллиона рублей за решение вопросов связанных с градостроительной деятельностью администрации Петрозаводского городского округа, в том числе по выдаче им разрешений на строительство.

Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы оперативно-розыскной деятельности Управления ФСБ по Республике Карелия и Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Карелия.