Депутаты придумали, как устранить разрыв между зарплатами педагогов в Петрозаводске и районах Карелии

Депутаты парламента Карелии подготовили обращение к федеральным властям с предложением внести изменения в законодательство, которые позволят установить одинаковые оклады для педагогов независимо от места жительства и работы.

Этот вопрос обсуждался на заседании парламентского комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политике.

Как пояснила один из авторов инициативы Галина Гореликова, в Петрозаводске размер оклада учителя составляет, в среднем, 10,8 тыс. рублей, воспитателя — 9,1 тыс. рублей. А в районах Карелии, соответственно — 9 тыс. рублей и 7,5 тыс. рублей. Что предлагают депутаты, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».