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Депутаты придумали, как устранить разрыв между зарплатами педагогов в Петрозаводске и районах Карелии

Новости. Общество
09:54, 08 Июля 2021
фото: pixabay

Депутаты парламента Карелии подготовили обращение к федеральным властям с предложением внести изменения в законодательство, которые позволят установить одинаковые оклады для педагогов независимо от места жительства и работы.

Этот вопрос обсуждался на заседании парламентского комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политике.

Как пояснила один из авторов инициативы Галина Гореликова, в Петрозаводске размер оклада учителя составляет, в среднем, 10,8 тыс. рублей, воспитателя — 9,1 тыс. рублей. А в районах Карелии, соответственно — 9 тыс. рублей и 7,5 тыс. рублей.

Что предлагают депутаты, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

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Комментарии

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юнипер95
2021-07-08 10:32:30
ничего они не придумали. Тут и думать нечего, надо зарплату ненужным депутатишкам отменить и все средства освободившиеся направить учителям.
Но кишка тонка у нынешних депутатов. Всё не нажрутся, все им мало.

Народ помнит, кто принял пенсионную реформу.
карел
2021-07-08 11:07:33
юнипер95, они привыкли думать только о себе . ибо народ не представляют и избраны "абыкак".
Самуил
2021-07-08 12:11:15
карел, "абыкак". Так похоже на "абырвалг")
Неизвестно
2021-07-08 10:32:11
может придумают как сравнять разрыв с зарплатами москвских учителей?
кир
2021-07-08 10:28:00
Один путь - выцыганить деньги из Москвы. Результаты работы никого не интересуют.
Вася
2021-07-08 10:20:03
Ершик больше стоит.
Вася
2021-07-08 10:11:49
Это не америка ,где денег,как у вас грязи.
Гость
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