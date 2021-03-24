Депутаты припугнули жителей Петрозаводска статьей о клевете

На официальном сайте Петросовета появилось напоминание об уголовной ответственности за клевету.

25 марта на сайте Петрозаводского городского совета появилось разъяснение для горожан по теме "уголовная ответственность за клевету" от городской прокуратуры.

Сообщается, что текст размещен "в целях правового просвещения граждан, проживающих на территории Петрозаводского городского округа, а также формирования правовой культуры общества и повышения юридической осведомленности населения".

В разъяснении со ссылками на нормы закона указано, что тому, кто распространит заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство человека или подрывающие его репутацию, грозит уголовная отвественность.

Напомним, вчера, 24 марта, депутаты выслушали отчет главы Петрозаводска Ирины Мирошник. Отчет их удовлетворил.