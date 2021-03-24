Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Депутат Васильева раскритиковала главу Петрозаводска за неумение вести диалог с горожанами 23
24.03.2021 16:39
Чиновники и бизнесмены оценили мастерство заключенных, работающих в колонии на севере Карелии 9
24.03.2021 18:00
Ритуальные услуги в России стали лидером по росту доходов в минувшем году 1
24.03.2021 19:40
В Карелии клещи проснулись на месяц раньше обычного 1
Сегодня 07:15
Стало известно влияние вакцин от COVID-19 на репродуктивную функцию
24.03.2021 20:40
Кандидаты на кресло сити-менеджера в Петрозаводске расскажут о своих доходах губернатору 18
24.03.2021 14:00
Ветром повалило огромную ель на автостоянку в Петрозаводске 2
Сегодня 06:55

Депутаты припугнули жителей Петрозаводска статьей о клевете

Новости. Общество
10:54, 25 Марта 2021
фото: Столица на Онего
Загрузка...

На официальном сайте Петросовета появилось напоминание об уголовной ответственности за клевету.

25 марта на сайте Петрозаводского городского совета появилось разъяснение для горожан по теме "уголовная ответственность за клевету" от городской прокуратуры.

Сообщается, что текст размещен "в целях правового просвещения граждан, проживающих на территории Петрозаводского городского округа, а также формирования правовой культуры общества и повышения юридической осведомленности населения".

В разъяснении со ссылками на нормы закона указано, что тому, кто распространит заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство человека или подрывающие его репутацию, грозит уголовная отвественность.  

Напомним, вчера, 24 марта, депутаты выслушали отчет главы Петрозаводска Ирины Мирошник. Отчет их удовлетворил.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Ушлый
2021-03-25 12:42:02
К уголовной ответственности привлекут ещё не одного "деятеля", судя по движениям СК, а народ чего привлекать? Он итак ничего не имеет? Смысл?
Негодяй
2021-03-25 12:27:36
Снова все перепутали, там надо не одну статью для граждан размещать, а весь УК РФ для ознакомления обитателям здания администрации, судя по последним арестам, многие не знали или забыли, что там написано.
театральный критик
2021-03-25 12:17:34
Так называемые оппозиционные депутатишки тщательно умалчивают о проживании своих детей за рубежом, при этом якобы борются за светлое будущее российских трудящихся. Пора вывести всех их на чистую воду. Либерда, начинайте истерить про пескова :)
stranger
2021-03-25 11:32:35
Если у персоны есть честь и достоинство оного можно оклеветать. А если нет ни того ни другого, что можно оклеветать?
насмешница
2021-03-25 11:53:02
stranger, можно
drug
2021-03-25 11:30:08
Для тех, кто запугивает жителей уголовной ответственностью.
СМИ: Взамен, считает следствие, Боднарчук оказал ООО "Тонус" содействие в беспрепятственной выдаче строительной фирме городской администрацией незаконного разрешения на строительство многоквартирного дома в зоне исторической застройки, с последующим вводом его в эксплуатацию. Точку конечно поставил суд.
Возникает вопрос. А почему арестован один Бонарчук. Кто в администрации оказывал ему содействие в выдаче разрешения, кто подписал разрешение. Неужели тут все законно и данные лица дали показания и признались, НО КОГДА, когда их взяли за одно место.
Смешно.
Надеюсь я не написал тут лишнего, клеветы нет ???
drug
2021-03-25 11:16:29
Все правильно, нельзя наговаривать на человека.
Однако можно писать обтекаемо.
Не надо писать данные человека и его должность.
Т.е. теперь народные избранники "энного" города начали запугивать жителей уголовной ответственностью. Оказывается если мы говорим правду в глаза, что они бездельники и преступники - это теперь клевета ???
А разве два народных избранника не совершали преступление, разве один из них не осужден, а второй ждет суда. Все мы знаем как отработала ваша администрация, но вы оценили работу как удовлетворительно, самим не стыдно ???
театральный критик
2021-03-25 11:27:20
drug, да ладно. Надписи на стенах про пивню не какой-нибудь трудящийся писал, а как раз из ихней тусовки.
User
2021-03-25 11:05:42
В тутошних комментах котофилы-собеседники каждый день распространяют заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство и подрывающие репутацию не одного человека.
кир
2021-03-25 11:32:27
усер деревенский, скучно без родной деревни? Чего уехал без образования и специальности? Там ты никто. Сторож - это не работа для не старого ещё мужика.
врунофф
2021-03-25 11:02:04
Либерашки трепещите :)
Off
2021-03-25 10:59:34
Как педроиды боятся правды... :)
кир
2021-03-25 11:34:10
Off, это ты врун и правды не нужно тебе, бездельник ежедневный.
Беня
2021-03-25 11:33:44
Off, как у вас светлооких все интересно, выше всякого нашего мракобесячего понимания: клевета - это правда, правда - это правда, а вранье -это ложь. :) Нич-чо не понимаю, пойду кофейку налью, кофеёк это хорошо, а главное понятно :)
Off
2021-03-25 12:08:55
Беня, ага .сходи к Бухарику с котом . Он нальет призовых. За твой , типа , ироничный комментарии. :)
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
20.03.2021, 16:48
Автомобиль с трупом в салоне обнаружен на дороге в пригороде Петрозаводска
18.03.2021, 10:30
Снег с крыши обрушился на голову еще одного пешехода в Петрозаводске (ВИДЕО)
22.03.2021, 06:40
"Орского маньяка" видели в Петрозаводске (ВИДЕО)
20.03.2021, 17:40
Жителей Карелии просят сидеть дома и не отпускать детей: надвигается стихия
20.03.2021, 20:32
Глава Минприроды Карелии предстанет перед судом по делу 10-летней давности в Бурятии
20.03.2021, 18:23
Лобовое столкновение автомобилей произошло на трассе в Карелии, трое пострадавших (ФОТО)

Аналитика

Сегодня 09:28
Капитал
Маленькая прививка от больших проблем!
В Петрозаводске открылся Центр медицинской профилактики на ул. Лизы Чайкиной, 5а.
"Школа – фантастическая!"
Сегодня 09:27
Боднарчука обвинили в четырех преступлениях 4
Сегодня 09:10
Глаз в коконе
23.03.2021 14:10
"Благоустройство Петрозаводска определяется выбором горожан" 5
23.03.2021 14:00
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 09:12
Без политики
Открылся Центр медицинской профилактики на ул. Лизы Чайкиной, 5а!
Центр медицинской профилактики на ул. Лизы Чайкиной, 5а приглашает на вакцинацию детей и взрослых Петрозаводска и Карелии.
"Самое невероятное в лишайниках – это их природа" 5
24.03.2021 09:26
"Мусор на Луну не закинешь!" 6
22.03.2021 10:25
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»