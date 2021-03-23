Депутаты признали деятельность главы Петрозаводска удовлетворительной

Глава Петрозаводска Ирина Мирошник в последний раз отчиталась перед депутатами о своей деятельности и работе администрации города.

Депутаты Петрозаводского городского совета в среду, 24 марта, большинством голосов признали удовлетворительной деятельность Ирины Мирошник и городской мэрии в минувшем году. За проголосовали 24 депутата из 25-ти.

"Признать деятельность Главы Петрозаводского городского округа и деятельность Администрации Петрозаводского городского округа за 2020 год удовлетворительной", - говорится в тексте депутатского решения.

В представленном докладе Ирины Мирошник сообщалось, что уникальность бюджета Петрозаводского городского округа в прошлом году была обусловлена увеличением денежных поступлений из казны республики, предоставленных на реализацию нацпроектов и подготовку к празднованию юбилея Карелии.

"По итогам исполнения бюджета 2020 года сложился профицит бюджета в сумме 87,7 млн рублей", - говорится в отчете, текст котрого опубликован на сайте горсовета.

Мирошник сообщила, что в прошлом году ключевой задачей было улучшение внешнего облика города.

Мэр Петрозаводска также пояснила, что ситуация с распространением коронавируса и введением ограничительных мер в экономике оказала существенное влияние на исполнение бюджета.

"Тем не менее, бюджет городского округа удалось полностью сбалансировать и обеспечить все социальные направления расходов", - говорится в тексте доклада.

"В целом, при поддержке главы Республики Карелия, правительства Республики Карелия, депутатов Законодательного Собрания Республики Карелия, руководителей федеральных и республиканских органов исполнительной власти администрации Петрозаводского городского округа в 2020 году в особенных условиях развития пандемии коронавируса удалось осуществить большинство намеченных планов, реализовать мероприятия приоритетных национальных проектов, мероприятия по подготовке к 100-летию Республики Карелия, наметить направления дальнейшего развития города", - гласит доклад Ирины Мирошник.

Согласно Уставу города, глава Петрозаводска ежегодно представляет горсовету отчет о своей деятельности и деятельности мэрии.

Полномочия Ирины Мирошник на должности главы Петрозаводска заканчиваются 20 апреля. После этого в карельской столице будет назначен очередной сити-менеджер.

Напомним, 29 декабря 2015 года 18 депутатов горсовета Петрозаводска проголосовали за назначение Ирины Мирошник, ранее занимавшей должность заместителя руководителя аппарата горсовета, на пост исполняющего обязанности главы города, а 20 апреля 2016 года Мирошник официально вступила в должность.