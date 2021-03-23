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Депутаты признали деятельность главы Петрозаводска удовлетворительной

Новости. Общество
12:00, 24 Марта 2021
фото: © Лиля Кончакова/"Республика"
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Глава Петрозаводска Ирина Мирошник в последний раз отчиталась перед депутатами о своей деятельности и работе администрации города.

Депутаты Петрозаводского городского совета в среду, 24 марта, большинством голосов признали удовлетворительной деятельность Ирины Мирошник и городской мэрии в минувшем году. За проголосовали 24 депутата из 25-ти.

"Признать деятельность Главы Петрозаводского городского округа и деятельность Администрации Петрозаводского городского округа за 2020 год удовлетворительной", - говорится в тексте депутатского решения.

В представленном докладе Ирины Мирошник сообщалось, что уникальность бюджета Петрозаводского городского округа в прошлом году была обусловлена увеличением денежных поступлений из казны республики, предоставленных на реализацию нацпроектов и подготовку к празднованию юбилея Карелии.

"По итогам исполнения бюджета 2020 года сложился профицит бюджета в сумме 87,7 млн рублей",  - говорится в отчете, текст котрого опубликован на сайте горсовета.

Мирошник сообщила, что в прошлом году ключевой задачей было улучшение внешнего облика города.

Мэр Петрозаводска также пояснила, что ситуация с распространением коронавируса и введением ограничительных мер в экономике оказала существенное влияние на исполнение бюджета.

"Тем не менее, бюджет городского округа удалось полностью сбалансировать и обеспечить все социальные направления расходов", - говорится в тексте доклада.

"В целом, при поддержке главы Республики Карелия, правительства Республики Карелия, депутатов Законодательного Собрания Республики Карелия, руководителей федеральных и республиканских органов исполнительной власти администрации Петрозаводского городского округа в 2020 году в особенных условиях развития пандемии коронавируса удалось осуществить большинство намеченных планов, реализовать мероприятия приоритетных национальных проектов, мероприятия по подготовке к 100-летию Республики Карелия, наметить направления дальнейшего развития города", - гласит доклад Ирины Мирошник.

Согласно Уставу города, глава Петрозаводска ежегодно представляет горсовету отчет о своей деятельности и деятельности мэрии. 

Полномочия Ирины Мирошник на должности главы Петрозаводска заканчиваются 20 апреля. После этого в карельской столице будет назначен очередной сити-менеджер.

Напомним, 29 декабря 2015 года 18 депутатов горсовета Петрозаводска проголосовали за назначение Ирины Мирошник, ранее занимавшей должность заместителя руководителя аппарата горсовета, на пост исполняющего обязанности главы города, а 20 апреля 2016 года Мирошник официально вступила в должность.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Off
2021-03-24 12:57:36
Подельники. Теперь кровь и на их руках.
Вася
2021-03-24 12:45:21
Только при Мирошник начали пользоваться туалетной бумагой!
Еще не доросли в цивилизационном плане до Европы!
врунофф
2021-03-24 12:43:51
Надо еще больше истерики ! Больше !!! :)
Седой дядька
2021-03-24 12:37:49
Поработали "хорошо", всего один пока в тюрьме,один в СИЗО, остальные трясутся,говорят,ждут воронок!?
Вчера по телеку показали как пожарная машина даже не смогла подъехать по заваленным снегом и льдом дорогой,к месту возгорания,позор!
zanoza
2021-03-24 12:30:33
А если бы работу мэра оценивали горожане, то вряд ли бы они поставили удовлетворительно. Я ставлю нашему мэру большой и жирный НЕУД!!!
врунофф
2021-03-24 12:50:47
zanoza, да всем пофиг на тебя и твой жирный неуд. Лучше картинку для агрекалчи нарисуй. Там тебе самое место :)
zanoza
2021-03-24 13:19:03
врунофф, тебя нарисую , ты по всем параметрам просишься на картину маслом :)
Негодяй
2021-03-24 12:27:41
Видел вчера одного из этих депутатов, застрял на своей Х6 в луже и ледяных надолбах, кричал что-то, руками махал - видимо одобрял деятельность главы администрации.
David .
2021-03-24 12:30:05
Негодяй, БМВ-говно! :)
бармалей
2021-03-24 12:25:43
шапито на выезде
театральный критик
2021-03-24 12:23:23
Либерашки в шоке :)
Off
2021-03-24 12:59:02
театральный критик, да им наплевать на этот цирк. И на тебя. У них есть фракция в думе . И они в шоке от идиотов в колготках.
David .
2021-03-24 12:13:12
Наработала на на"1"! :)
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