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Новости. Общество
09:11, 26 Февраля 2018

Депутаты продлили "дачную амнистию"

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Госдума приняла в окончательном чтении законопроект о продлении так называемой "дачной амнистии", предполагающей оформление в упрощенном порядке прав на объект индивидуального жилищного строительства.

Упрощенный порядок будет действовать до 1 марта 2020 года.

С 2006 года в упрощенном порядке зарегистрированы права более чем 3,5 млн объектов ИЖС более чем на 7 млн земельных участков.

Подробнее читайте на "Вестях Карелии".

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