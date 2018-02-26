Депутаты продлили "дачную амнистию"

Госдума приняла в окончательном чтении законопроект о продлении так называемой "дачной амнистии", предполагающей оформление в упрощенном порядке прав на объект индивидуального жилищного строительства.

Упрощенный порядок будет действовать до 1 марта 2020 года.

С 2006 года в упрощенном порядке зарегистрированы права более чем 3,5 млн объектов ИЖС более чем на 7 млн земельных участков.

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