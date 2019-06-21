Депутаты пытаются вернуть стадион "Машиностроитель" в собственность Петрозаводска

Вопрос о судьбе бывшего стадиона "Машиностроитель" на ул. Советская обсуждался на заседании постоянной комиссии Петросовета по образованию, культуре, молодежной политике и спорту.

На заседании начальник городского управления архитектуры и градостроительства Никита Стрельников рассказал, что в настоящее время объект находится в собственности ООО "Релакс-Центр". В последний раз вопрос о возвращении территории в муниципальную собственность обсуждался с владельцем территории весной этого года.

Рассматривалось два варианта – выкуп или передача стадиона городу на условии предоставления взамен других земельных участков. Однако ни один из вариантов осуществить не удалось.

Выкупная стоимость объекта, заявленная владельцем, предоставляет значительную нагрузку для муниципального бюджета. В свою очередь участки, предложенные администрацией города, по разным причинам оказались неинтересны инвестору. В результате до настоящего момента достичь договоренности по вопросу не удалось.

"На сегодняшний день стадион "Машиностроитель" в документах территориального планирования зарезервирован объектом спортивных сооружений. При разработке генерального плана города эти сведения будут учтены. Статус объекта не предполагает застройку данной территории жилыми домами", - подытожил доклад Никита Стрельников.

Члены комиссии Петросовета Сергей Воробьев, Павел Сандберг и Максим Трувалев напомнили, что объект является единственной территорией в микрорайоне, где возможно воссоздать полнофункциональный стадион для проведения не только тренировок, но и крупных спортивных соревнований.

Депутат Сергей Старшов отметил важность повышения доступности для населения мест, предусмотренных для занятия физкультурой и спортом. В связи с этим, по мнению депутатов, администрации города необходимо возобновить диалог с собственником и совместно проработать возможные варианты возврата "Машиностроителя" городу.

"Кроме площадок у школ в районе Первомайского и Октябрьского проспектов спортивных объектов или земельных участков для строительства новых комплексов больше нет. Между тем, когда-то у жителей района, а это - 50 тысяч человек, в шаговой доступности были три стадиона, - напомнил Сергей Воробьев. – Мы считаем, что нужно еще раз встречаться с инвестором и обсуждать с ним новые условия и возможности для решения вопроса".