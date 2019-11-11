Депутаты разрешат коренным народам Карелии бесплатно рубить лес

Представители коренных народов Карелии могут получить право на бесплатную заготовку древесины.

Профильный комитет Заксобрания республики поддержал законопроект, предусматривающий право представителей коренных малочисленных народов республики на бесплатную заготовку древесины для собственных нужд.

Министр природных ресурсов и экологии Карелии Алексей Щепин пояснил на заседании комитета, что в России коренные малочисленные народы Севера, Сибири и Дальнего Востока включены в перечень по бесплатному обеспечению древесиной для собственных нужд.

"У нас в республике Карелия к местам традиционного проживания относятся Шокшинское вепсское, Шелтозерское вепсское и Рыборецкое вепсское сельские поселения. Поэтому мы и вносим изменения в данный закон. Проектом закона совершенствуется порядок заготовки гражданами древесины для собственных нужд", - сказал Щепин.

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