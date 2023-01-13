Депутаты в Карелии добиваются выплат компенсаций платы за профобучение детей мобилизованных

Семьи мобилизованных на военную службу граждан, которые платят за обучение своих детей по программам среднего профессионального образования, нуждаются в компенсациях, считают в парламенте Карелии.

Об этом говорится в подготовленном депутатами проекте обращения к вице-премьеру правительства России Татьяне Голиковой.

По словам авторов обращения, на платной основе учатся студенты не только частных, но и федеральных государственных учреждений. В Карелии насчитывается три таких организации. Это филиалы Петербургского государственного университета путей сообщения, Беломорско-Онежского госуниверситета морского и речного флота и частного Юридического полицейского колледжа.

«Обучающиеся трех поименованных образовательных организаций не имеют такой меры поддержки, как студенты государственных профессиональных образовательных организаций Республики Карелия, что ставит их в неравные условия… Полагаем, что компенсация платы… может стать существенной мерой государственной поддержки данной категории граждан, и, безусловно, будет способствовать обеспечению рынка труда субъектов Российской Федерации квалифицированными рабочими кадрами в соответствии с потребностями реального сектора экономики», — сказано в проекте обращения.