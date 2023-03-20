Депутаты в Карелии намерены добиваться пересмотра методики расчета платы за услуги ЖКХ

Комитет по экономической и промышленной политике, энергетике и ЖКХ парламента Карелии намерен обратиться в ФАС по поводу тарифов на коммунальные услуги.

Тарифы с 1 декабря 2022 года в среднем по Карелии увеличились на 8,5-9%, а рост платы граждан за коммунальные услуги не превысил 9%. Одноставочный тариф на электроэнергию вырос на 8,9%, а двухставочный — на 25-35%. При этом двухзонный тариф используют 17,5% жителей республики

По мнению парламентариев, методика расчета платы за услуги ЖКХ для северных районов должна быть пересмотрена.

«Почти половина территории республики — Арктическая зона. Северные территории не газифицированы. Для отопления в частных домовладениях используется электричество. Надо задуматься: правильно ли, что к северным регионам для расчета тарифов применяется единая методика ФАС, которая сделана на всю страну? Надо обсуждать это с правительством республики, сигнализировать в ФАС для пересмотра методики для Карелии. 17,5% жителей республики — это много. Люди получили удар по своим семейным бюджетам. Они должны чувствовать заботу со стороны государства и в этой части, — сказал председатель комитета Леонид Лиминчук.

Депутаты решили начать работу над обращением в Федеральную антимонопольную службу.