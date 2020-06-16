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Депутаты внесли в Госдуму законопроект о регулировании удаленной работы

Новости. Общество
22:00, 16 Июня 2020
фото: © Foxy burrow/Shutterstock
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В Госдуму внесли законопроект о регулировании условий дистанционного режима работы.

"Цель представленных изменений в ТК РФ – повышение гибкости занятости и применения информационно-коммуникационных технологий в трудовых отношениях. Для этого прежде всего предлагается усовершенствовать нормы по дистанционной работе и урегулировать отношения временной дистанционной (удаленной) занятости", – говорится в пояснительной записке.

В частности, депутаты предложили ввести три ключевых понятия, пишут "Известия".

Во-первых, "дистанционная (удаленная) работа" –содержательная часть определения, по их сведениям, уже есть в Трудовом кодексе России.

Во-вторых, "временная дистанционная (удаленная) работа" – вне стационарного рабочего места.

В-третьих, "комбинированная дистанционная (удаленная) работа".

Кроме того, парламентарии рекомендовали отказаться от требования подписывать трудовой договор о дистанционной работе с использованием квалифицированной электронной цифровой подписи и исключить ряд избыточных и устаревших законодательных норм.

Депутаты обратили внимание еще и на то, что необходимо упорядочить вопросы с разделением времени на труд и отдых дистанционного работника.

"В частности, их право не быть круглосуточно на связи с работодателем и не отвечать на письма и звонки в определенные временные интервалы. Данная проблема разрешается через указание на порядок взаимодействия работодателя и работника", – говорится в тексте.

Ожидается, что законопроект может быть принят уже в текущую сессию.

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