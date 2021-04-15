Депутаты Заксобрания Карелии большинством голосов приняли отчет главы республики за 2020 год

Карельские парламентарии оценили работу главы Карелии Артура Парфенчиков и правительства в сложный год борьбы с коронавирусом.

Депутаты Законодательного собрания республики заслушали сегодня, 15 апреля, доклад руководителя региона о результатах деятельности правительства за 2020 год. Более часа Артур Парфенчиков подводил итоги прошлого года, отметив, что несмотря на пандемию, субъекту удалось выполнить практически все поставленные задачи. Еще час на заседании парламента был выделен на вопросы к главе Карелии. Депутатов интересовали темы коммунальных тарифов, ремонта и строительства дорог с перспективой передачи ряда региональных трасс в федеральную собственность, развития инфраструктуры сетей связи и создания малой авиации. Не обошли стороной парламентарии и проблемы сельского хозяйства, включая реализацию на базе совхоза «Ведлозерский» масштабного инвестпроекта по строительству современного роботизированного молочного комплекса. Артур Парфенчиков ответил и на вопрос о совместной с муниципалитетами работе о выделении земельных участков, высвобождаемых после сноса аварийного жилья.

Подводя итоги выступления руководителя республики, депутаты в целом высоко оценили деятельность карельского правительства в 2020 году.

«Я считаю, если по-крупному оценивать работу главы республики и правительства, то в целом республика сложнейшую ситуацию с пандемии выдержала и в области экономики, и в социальной сфере. Конечно, последствия пандемии мы будем ощущать еще не один месяц, и не один год. Она, как хирург во время операции, вскрыла многие ошибки, которые были допущены ранее. Я убежден, оптимизация здравоохранения была проведена с серьезными промахами. И сейчас, когда президент России поставил задачу укрепить первичное звено здравоохранения, хотелось бы, чтобы наше правительство серьезно занималось кадровой подготовкой, материально-техническим обеспечением, строительном новых медучреждений», — сказал член партии «Справедливая Россия» Виктор Степанов.

Депутат Законодательного собрания от ЛДПР Алексей Орлов акцентировал внимание парламентариев и главы республики на проектах, которые планировалось сдать в 2020 году, но их реализация была сорвана.

«Это касается объектов здравоохранения, спорта и Ж. Х. Как показывает практика, из года в год проблемы в реализации любого проекта упираются в 44-й федеральный закон. Контракты заключаются с недобросовестными подрядчиками. Проекты превращаются в бездонные дыры. В итоге стоимость объектов вырастает в разы. Пока мы не решим эту проблему, республика так и будет отдавать миллиарды на нереализованные проекты. Необходимо в регионе сформировать предложение по изменению 44-го федерального закона и обратиться на федеральный уровень», — заявил парламентарий.

По мнению депутата фракции «Единая Россия» Леонида Лиминчука, ежегодный отчет главы — это один из пунктов общей совместной рабочей повестки парламента с правительством республики.

«Непростой год, который мы пережили, год антиковидных ограничений, показал, что мы дееспособная команда. Мы сохранили управляемость и сохранили перспективы хорошего, качественного роста экономики Карелии и социальной сферы», — отметил Леонид Лиминчук.

Председатель законодательного собрания Элиссан Шандалович поблагодарил за конструктивную работу главу республики Артура Парфенчикова, правительство Карелии, министерства и ведомства, органы местного самоуправления, и всех жителей Карелии, которые проявили солидарность и высокую социальную ответственность в непростой 2020 год.

«Понимаем, что еще не все трудности преодолены и с последствиями пандемии нам еще придется бороться, но опыт прошлого года показал, что даже если мы в чем-то и не соглашаемся, то мы умеем объединить усилия и вместе находить нужные решения в интересах нашей республики и ее жителей», — считает спикер карельского парламента.