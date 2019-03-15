Депутаты Заксобрания Карелии будут отслеживать реализацию нацпроекта "Здравоохранение" в регионе

Региональную составляющую национального проекта "Здравоохранение" обсудили члены рабочей группы по реализации положений ежегодного послания Президента России Федеральному Собранию.

Заседание состоялось 15 марта в Законодательном Собрании Карелии. Мероприятие прошло под председательством спикера парламента Элиссана Шандаловича с участием карельских депутатов, представителей правительства республики, профильных министерств, членов общественных организаций и Общественной палаты Карелии. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

Председатель комитета по здравоохранению и социальной политике Законодательного Собрания Алексей Хейфец рассказал, что доступность и качество медицинской помощи входят в список проблем, с которыми граждане обращаются к депутатам парламента. В связи с началом реализации в республике мероприятий региональной части нацпроекта "Здравоохранение" основной задачей депутатов будет его законодательное и финансовое обеспечение, а также контроль за их исполнением. "Думаю, что логично использовать площадку комитета по здравоохранению и социальной политике для того, чтобы регулярно обсуждать достигнутые результаты, проблемные вопросы, что-то добавлять и корректировать", - сказал Алексей Хейфец.

Парламентарий отметил, что медицинская помощь в Карелии должна быть приближена к жителям республики не только в городах, но и в отдаленных населенных пунктах. Это является залогом борьбы с заболеваемостью и смертностью.

Власти Карелии ведут работу по развитию фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) в районах республики, но проблема пока не решена. Ряд ФАПов требует капитального ремонта или постройки новых зданий. Депутаты работают в этом направлении и заложили в бюджете 2019 года 5 млн рублей на возведение фельдшерского пункта в поселке Спасская Губа Кондопожского района. Кроме этого, по словам Алексея Хейфеца, парламентарии дополнительно предусмотрели в 2019 году выделение 45 млн рублей на оснащение учреждений здравоохранения современным оборудованием, 53 млн рублей - на покупку квартир для медицинских работников в районах республики, 5 млн рублей – на приобретение современного диагностического оборудования для онкодиспансера, почти 800 тыс. рублей – на обучение фельдшеров.

Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков рассказал, что республика начала реализацию нацпроекта "Здравоохранение" в 2018 году. Его главная цель – увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 75 лет к 2024 году, а к 2030 году – до 80 лет. Всего на мероприятия нацпроекта в регионе из консолидированного бюджета планируется направить 12 млрд 962 млн рублей.

До 2024 года, в частности, планируется укрепление материально-технической базы детских поликлиник, регионального сосудистого центра Республиканской больницы им. Баранова, создание первичных сосудистых центров на базе Сегежской ЦРБ и Межрайонной больницы в Костомукше. Кроме этого, запланировано строительство нового здания Республиканского онкологического диспансера, открытие центров амбулаторной онкологической помощи в Городской поликлинике №1 Петрозаводска, больнице №1 в Костомукше, в Сегежской и Сортавальской ЦРБ.

"Только совместная работа и контроль непосредственно на местах позволят нам реализовать намеченное. Также необходимо сосредоточиться на качестве медицинского и социального обслуживания пожилых людей", - резюмировал председатель парламентского комитета по здравоохранению и социальной политике Алексей Хейфец.