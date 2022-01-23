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Депутаты Заксобрания Карелии предложили выдавать бесплатные участки представителям рабочих профессий

Новости. Политика
12:53, 24 Января 2022
фото: https://ktip-ptz.ru

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Законопроект о расширении списка граждан с правом на бесплатные участки под индивидуальное жилищное строительство будет направлен на рассмотрение Госдумы.

Председатель парламента республики Элиссан Шандалович заявил, что руководители карельских учреждений среднего профобразования поддерживают инициативу Законодательного Собрания Карелии о включении представителей рабочих профессий в перечень лиц, которые трудятся на селе, в малых городах и имеют право на бесплатные земельные участки под ИЖС. Об этом Шандалович рассказал в соцсети.

«Ранее Совет законодателей при Федеральном Собрании одобрил изменения в Земельный кодекс РФ, которые подготовили мы с моими коллегами Ольгой Николаевной Шмаеник и Ильей Владимировичем Раковским. Напомню, что на сегодня в Карелии согласно региональному законодательству такой льготой могут воспользоваться специалисты с высшим образованием в области здравоохранения, социально-культурной сферы, образования, лесного, сельского хозяйства, пожарные. При этом квалифицированные кадры рабочих профессий, например, электрики, сварщики, токари, повара в сельской местности по-прежнему на вес золота», — пояснил Элиссан Шандалович.

«Как рассказала директор петрозаводского колледжа технологии и предпринимательства Галина Николаевна Германова, в их учебном заведении обучают ребят по рабочим специальностям, к примеру, „пекарь“ и „повар-кондитер“. Предоставление бесплатных земельных участков — это хороший стимул, чтобы ребята после учебы возвращались в свои населенные пункты, шли работать по профессии и закрывали острую кадровую потребность, которая сейчас существует и в детских садах, и в школах Карелии, уверена Галина Николаевна», — добавил спикер парламента.

Элиссан Шандалович рассказал, что такая мера поддержки, как предоставление земельных участков на безвозмездной основе, пользуется у сельских специалистов заметным спросом. Всего с 2017 года, когда в Карелии был принят соответствующий закон, выдано 105 участков. Участки должны использоваться строго по назначению, то есть под строительство индивидуального жилого дома, а по истечении пяти лет они могут быть оформлены в собственность заявителя, при условии, что специалист продолжает трудиться по своей профессии на селе или в малом городе.

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