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Новости. Политика
08:05, 20 Марта 2019

Депутаты Заксобрания Карелии заслушают отчет Парфенчикова и зададут ему вопросы

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Какие именно вопросы зададут Артуру Парфенчикову по итогам ежегодного отчета о работе, глава республики узнает заранее, - их уже направили губернатору.

Карельский парламент накануне направил вопросы от фракций к ежегодному отчету главы республики о результатах деятельности правительства за 2018 год. 

Как сообщается на официальном сайте Заксобрания, ранее вопросы были утверждены на совете карельского парламента. Представители партийных фракций "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия", "Яблоко" посвятили их различным проблемам социально-экономического развития республики.

Например, фракция КПРФ интересуется в причинах провала Федеральной целевой програмы развития Карелии в свете негативных оценок хода ее реализации со стороны федерального центра.   

Напомним, глава Карелии Артур Парфенчиков выступит с ежегодным отчетом по итогам прошедшего года на очередном заседании Законодательного собрания, которое состоится 18 апреля.

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Комментарии

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Антон
2019-03-20 09:01:31
А чего собираться тогда, если вопросы знает? Электричество только тратить. Пусть им ответы по смс пошлет или почтой
Клим
2019-03-20 08:58:24
Вопрос плачевного состоянии экономики , соц.сферы , образования и медицины ( в районах ) , и низкого уровня жизни никого не интересует ? То что регион на 77 месте по развитию среди регионов ,и постоянно падает вниз , никого не интересует ?
Вопрос отставки Правительства вместе с Главой никто из депутатов и фракций поставить не желает ? Слабо ? Ну , тогда спите дальше .
12345
2019-03-20 08:42:07
и про Китай?
Гость
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