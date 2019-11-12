Депутаты Заксобрания проголосовали за бюджет Карелии 2020 года

Бюджет 2020 года будет дефицитным; документ принят большинством депутатских голосов.

Во вторник, 12 ноября, депутаты регионального парламента приняли в первом чтении проект закона "О бюджете Республики Карелия на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов".

За проголосовали 25 депутатов. Против - три парламентария. Всего в зале было 29 депутатов.

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