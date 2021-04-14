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Депутаты Заксобрания республики поддержали в первом чтении законопроект «О детях войны Республики Карелия»

Новости. Общество
17:01, 15 Апреля 2021
фото: © Заксобрание Карелии
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Сегодня на заседании республиканского парламента депутаты единогласно поддержали в первом чтении проект закона Республики Карелия «О детях войны в Республики Карелии».

В ходе заседании парламента Карелии председатель Комитета по здравоохранению и социальной политике Алексей Хейфец предложил принять в первом чтении проект закона Республики Карелия «О детях войны Карелии» и установить срок предоставления поправок к проекту закона до 3 июня.

Парламентарий Валерий Шоттуев отметил, что это знаковый для республики закон — его очень ждут.

«Это и показатель нашего уважения к детству, опаленному войной, — сказал Шоттуев. — Думаю, этот закон о детях войны не будет закостенелым манускриптом, а с последующим развитием экономики будут реально осуществляться меры социальной поддержки поколения, ковавшего победу на фронте и в тылу, восстанавливающего страну во время разрухи, поднимающего страну, снабжающего страну карельским лесом, не жалеющего для этого сил и здоровья».

Также предложение Хейфеца прокомментировал и депутат парламента Карелии от КПРФ Евгений Ульянов, предложив сделать заявление, чтобы и на федеральном уровне «Единая Россия» поддержала законопроект «О детях войны Карелии».

В результате голосования парламентарии единогласно поддержали проект Республики Карелия «О детях войны в Карелии».

Напомним, 2 апреля фракция «Единая Россия» внесла в парламент Карелии законодательную инициативу об установлении особого статуса и мер поддержки для новой льготной категории — детей войны.

Парламентарии предложили закрепить в республике статус «дети войны» и меры поддержки для жителей, которые родились в период с 4 сентября 1927 года по 3 сентября 1945 года. В Карелии насчитывается почти 33 тыс. человек, относящихся к данной категории.

Вслед за «Единой Россией» законопроект поддержали все фракции Законодательного Собрания Карелии. Подписи под важным социальным законопроектом также поставили депутаты из парламентских фракций: КПРФ — Татьяна Богданова, Евгений Ульянов и Валерий Шоттуев, ЛДПР — Евгений Беседный, Алексей Орлов и Тимур Зорняков, «Справедливая Россия» — Ирина Петеляева, Виктор Степанов и Александр Федичев, «Яблоко» — Эмилия Слабунова и Иван Гусев.

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