Деревенские дома вдоль автотрасс Карелии могут быть заблокированы после ремонтов дорог

Масштабный ремонт дорог в Карелии грозит неприятностями жильцам деревенских домов — их могут оставить без съездов, если они не предусмотрены проектной документацией.

Об этом предупредил глава республики Артур Парфенчиков на совещании правительства, посвященном социально-экономическому развитию Прионежского района.

На совещании поднимался вопрос о ремонте автодороги от Петрозаводска в сторону Шелтозера и далее до границы с Ленинградской областью. Вдоль нее расположены крупные деревни, где дома стоят рядом с проезжей частью и имеют выезды на дорогу.

По словам главы Минтранса Сергея Щебекина, жители деревень обращаются к властям с просьбами оставить эти съезды и отремонтировать.

Глава Карелии в ответ заявил, что съезды должны быть предусмотрены проектом при условии, что границы земельных участков, где находятся дома, официально определены и поставлены на кадастровый учет. Если этого нет, то жильцы домов могут оказаться заблокированы после ремонта.

«Надо привыкать всем жить по закону. И эта работа должна вестись до проектирования… Почему нет съезда, почему дорожники прошли мимо? Да потому что не определены границы участка…», — пояснил Парфенчиков.

По его мнению, постановкой на кадастровый учет должны заниматься собственники домов и участков, но ответственность за это несут, в том числе, муниципальные власти и Минтранс, которые допустили возникновение этой проблемы.

«Решайте вопрос с прокуратурой. Это нарушение закона. В конце концов, обращайтесь в суд с понуждением к проведению этой работы. Пусть тогда приставы занимаются и понуждают это делать, потому что так должно быть по закону», — добавил губернатор.

По его словам, эта проблема может возникнуть в других районах Карелии при ремонте дорог.