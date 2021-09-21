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Деревенские дома вдоль автотрасс Карелии могут быть заблокированы после ремонтов дорог

Новости. Общество
16:01, 23 Сентября 2021
фото: © vrorgo.ru

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Масштабный ремонт дорог в Карелии грозит неприятностями жильцам деревенских домов — их могут оставить без съездов, если они не предусмотрены проектной документацией.

Об этом предупредил глава республики Артур Парфенчиков на совещании правительства, посвященном социально-экономическому развитию Прионежского района.

На совещании поднимался вопрос о ремонте автодороги от Петрозаводска в сторону Шелтозера и далее до границы с Ленинградской областью. Вдоль нее расположены крупные деревни, где дома стоят рядом с проезжей частью и имеют выезды на дорогу.

По словам главы Минтранса Сергея Щебекина, жители деревень обращаются к властям с просьбами оставить эти съезды и отремонтировать.

Глава Карелии в ответ заявил, что съезды должны быть предусмотрены проектом при условии, что границы земельных участков, где находятся дома, официально определены и поставлены на кадастровый учет. Если этого нет, то жильцы домов могут оказаться заблокированы после ремонта.

«Надо привыкать всем жить по закону. И эта работа должна вестись до проектирования… Почему нет съезда, почему дорожники прошли мимо? Да потому что не определены границы участка…», — пояснил Парфенчиков.

По его мнению, постановкой на кадастровый учет должны заниматься собственники домов и участков, но ответственность за это несут, в том числе, муниципальные власти и Минтранс, которые допустили возникновение этой проблемы.

«Решайте вопрос с прокуратурой.  Это нарушение закона. В конце концов, обращайтесь в суд с понуждением к проведению этой работы. Пусть тогда приставы занимаются и понуждают это делать, потому что так должно быть по закону», — добавил губернатор.

По его словам, эта проблема может возникнуть в других районах Карелии при ремонте дорог.

 

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Комментарии

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Бриг
2021-09-23 17:04:39
Глава Карелии Артур Парфенчиков об одной из главных задач властей республики

«Чтобы больше было богатых людей»

Все о людях , да о людях . думает губернатор .
ЗС
2021-09-23 16:49:48
А то, что владельцы домов по Карелии не могут десятками лет оформить постановку на кадастровый учет, потому что их участок ЯКОБЫ расположен за границами деревни, а документы ещё в 1997 году на индивидуальное строительство были выданы? Это по закону?
Изя
2021-09-23 16:49:13
Все для людей ))) Не зря голосовали за едросов ))) :)
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