Деревенские жители пожаловались Шандаловичу на загрязнение озера форелеводами в Карелии

Жители деревни Мунозеро в Карелии обратились в спикеру парламента Элиссану Шандаловичу с жалобой на ухудшение состояния одноименного озера из-за форелеводческого хозяйства.

Этот вопрос обсуждался во время приема граждан, который Шандалович провел в Кондопоге.

По словам жителей деревни, они обеспокоены ухудшением качества воды. По их мнению, это связано с тем, что несколько лет назад в форелевом хозяйстве увеличилось количество садков для выращивания рыбы.



Спикер карельского парламента пообещал, что для проверки экологического состояния водоема и хозяйственной деятельности арендатора на соответствие законодательству, будут направлены запросы в надзорные органы.



"Мы возьмем на контроль этот вопрос. Проблема, которую вы затронули, очень актуальна для Карелии. И, безусловно, очень важно найти баланс между экологией, интересами бизнеса и местных жителей, которые должны быть обеспечены чистой водой", - сказал Шандалович.

Он также добавил, что Минсельхоз Карелии сейчас разрабатывает порядок обязательного учета мнения граждан при формировании рыбоводных участков. Проект документа проходит согласование с общественными природоохранными организациями республики, после чего его обсудят в парламенте Карелии.