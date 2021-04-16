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Деревенские жители пожаловались Шандаловичу на загрязнение озера форелеводами в Карелии

Новости. Общество
16:49, 17 Апреля 2021
фото: ИА «Республика» / Сергей Юдин
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Жители деревни Мунозеро в Карелии обратились в спикеру парламента Элиссану Шандаловичу с жалобой на ухудшение состояния одноименного озера из-за форелеводческого хозяйства.

Этот вопрос обсуждался во время приема граждан, который Шандалович провел в Кондопоге.

По словам жителей деревни, они обеспокоены ухудшением качества воды. По их мнению, это связано с тем, что несколько лет назад в форелевом хозяйстве увеличилось количество садков для выращивания рыбы.

Спикер карельского парламента пообещал, что для проверки экологического состояния водоема и хозяйственной деятельности арендатора на соответствие законодательству, будут направлены запросы в надзорные органы.

"Мы возьмем на контроль этот вопрос. Проблема, которую вы затронули, очень актуальна для Карелии. И, безусловно, очень важно найти баланс между экологией, интересами бизнеса и местных жителей, которые должны быть обеспечены чистой водой", - сказал Шандалович.

Он также добавил, что Минсельхоз Карелии сейчас разрабатывает порядок обязательного учета мнения граждан при формировании рыбоводных участков. Проект документа проходит согласование с общественными природоохранными организациями республики, после чего его обсудят в парламенте Карелии.

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