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Деревенский туалет в Карелии стал яблоком раздора

Новости. Общество
12:11, 09 Сентября 2020
фото: © pixabay.com
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Супругов из села Космозеро Медвежьегорского района обязали убрать забор и восстановить туалет общего пользования, сообщили в управлении судебных приставов по Карелии.

Суд обязал жителей села убрать ограждение и восстановить деревенский туалет. Приставы Карелии следили за исполнением судебного решения, однако нарушители не торопились исправляться.

После приема в управлении судебных приставов житель села Космозеро восстановил туалет, а забор решил не сносить.

Сотрудником службы вынесено постановление о взыскании с должника исполнительского сбора в размере пяти тысяч рублей и вручено требование убрать ограждение до 27 сентября.

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Комментарии

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кир
2020-09-09 12:51:25
Боже мой, чем живут наши люди? Уму непостижимо! :)
Гость
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