Деревенский туалет в Карелии стал яблоком раздора

Супругов из села Космозеро Медвежьегорского района обязали убрать забор и восстановить туалет общего пользования, сообщили в управлении судебных приставов по Карелии.

Суд обязал жителей села убрать ограждение и восстановить деревенский туалет. Приставы Карелии следили за исполнением судебного решения, однако нарушители не торопились исправляться.

После приема в управлении судебных приставов житель села Космозеро восстановил туалет, а забор решил не сносить.

Сотрудником службы вынесено постановление о взыскании с должника исполнительского сбора в размере пяти тысяч рублей и вручено требование убрать ограждение до 27 сентября.