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Деревянный мост в деревне Карелии полностью обрушился во время ремонта

Новости. Общество
11:25, 30 Июня 2021
фото: © паблик Олонецкого района

В ходе проведения плановых работ по ремонту деревянного пешеходного моста через реку Мегрега в деревне Судалица Олонецкого района произошло обрушение всей мостовой конструкции.

Как сообщается в паблике Олонецкого района, обрушение деревянного пешеходного моста в деревне Судалица произошло 23 июня в процессе демонтажа спецтехникой второго пролета со стороны левого берега реки Мегрега.

Данная ситуация предположительно могла произойти в связи с возникновением внутреннего гниения деревянных опор моста, которое невозможно было выявить в ходе визуального осмотра до проведения работ, и ухудшением их несущей способности.

По результатам осмотра после обрушения установлено, что требуется полный демонтаж деревянных конструкций и устройство нового деревянного пешеходного моста.

По состоянию на 29 июня специалисты администрации совместно со специалистами-строителями рассматривают варианты будущей конструкции моста, приоритетный вариант будет выбран исходя из возможностей местного бюджета и сроков строительства.

Ведется калькуляция стоимости работ и материалов, на основании которой будет подготовлен и утвержден сметный расчет в срок до 31 августа.

Возможность доступа спецтехники, прохода жителей в деревню Судалица по левому берегу реки Мегрега имеется по асфальтированной и грунтовой дорогам как со стороны Олонца, так и со стороны деревни Юргелица.

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Комментарии

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