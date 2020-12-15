"Дерево дружбы", снесенное ради другого памятника в Петрозаводске, не восстановили в установленные сроки (ФОТО)

Памятный знак "Дерево дружбы", демонтированный ради установки на его месте стелы "Город воинской славы", и перенесенный в другое место Петрозаводска, до сих пор скрыт забором.

Власти Петрозаводска обещали благоустроить прилегающую территорию до конца осени. Однако к середине декабря работы так и не были завершены.

Об этом свидетельствуют фотографии, которые разместил на своей странице Вконтакте житель Петрозаводска Дмитрий Беленихин.

"Зная, что в ноябре закончатся работы по благоустройству и установке "Дерева дружбы", ранее выкорчеванного со своего исторического места, сразу смотреть не поехал, выждал от указанных сроков первые две-три недели торжественной суеты с разрезанием красных ленточек, и ажиотажем многочисленных горожан, желающих увидеть эту трансплантацию. Спокойно полюбоваться приехал в середине декабря, и даже со снегом, скрывающим недочёты, появилось ощущение, что получилось — как-то не очень…Странно, что закончив работы, ни забор, ни будку не убрали", - написал автор.