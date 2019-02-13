Деревообрабатывающие предприятия в Карелии нарушили закон

Предприятия по обработке древесины загрязняют окружающую среду, сообщили в прокуратуре Карелии.

Нарушения связанны с непринятием мер по постановке на государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, по проведению инвентаризации выбросов вредных загрязняющих веществ в атмосферный воздух, а также с отсутствием у предприятий технической и технологической документации, регламентирующей порядок использования и обезвреживания образующихся в процессе хозяйственной деятельности отходов, профессиональной подготовки в области охраны окружающей среды и экологической безопасности.

По результатам проверки природоохранный прокурор в отношении 9 должностных и юридических лиц возбудил дела об административных правонарушениях.

Руководителям организаций также внесены представления об устранении выявленных нарушений закона.