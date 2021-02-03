Дерматолог рассказала, на какие проблемы указывают красные родинки

Дерматолог рассказала, с чем легче всего перепутать ангиому и почему она возникает.

В современном мире люди стали внимательно следить за своим здоровьем, и потому любые новообразования на коже воспринимают с опаской. Чаще всего вопросы вызывают так называемые красные родинки. Разобраться в том, что это такое, и указывает ли их появление на угрозу здоровью, 5-tv.ru пояснила косметолог, дерматолог Олеся Маркелова.

То, что человек принимает за красную родинку, далеко не всегда может быть именно ей. По словам врача, есть визуально похожие изменения кожи, которые легко спутать с настоящей ангиомой — именно так по-научному называется красная родинка.

"Иногда это просто сосудистые нарушения. То есть, это проявления перерастянутого микрокапиллярного русла. И тогда на лице это выглядит как миркокупероз — сосудистые точки, а на теле — как капиллярные „звездочки“. Либо это аллергические проявления. Это мелкие точки, обычно если их пальцем оттянуть, образуется белое пятно, их перестает быть видно", — объяснила косметолог.

Ангиомы не появляются очагом, а постепенно — сначала одна-две, а потом все больше и больше. Если это именно красные родинки, их возникновение чаще всего связано с проблемами работы печени, отметила Маркелова. В свою очередь, эти нарушения могут быть обусловлены рядом причин.

"Самая первая причина, на которую нужно обратить внимание — это нарушения со стороны печени. Самый частый вариант — это застой желчи. Он может быть вызван токсичной нагрузкой среды — тяжелые металлы, вирусные инфекции. И третий вариант — это прием препаратов, таких как антидепрессанты, гормональные. Они идут через печень, а если к ним примешивается наружная нагрузка, то мы получаем ухудшение работы печени. Как проявление, это могут быть красные точки", — рассказала дерматолог.

Само по себе появление красных родинок не опасно, хотя обратить внимание на работу печени стоит. По словам медика, чаще всего людям не нравится визуально, как выглядят такие изменения на коже. Тогда можно обратиться к лазерной хирургии, предварительно проконсультировавшись с врачом.

"Для здоровья урона никакого нет, но эстетически они могут мешать. Для удаления можно использовать любые лазерные технологии — хирургическое удаление, радио-нож, в зависимости от того, какой размер ангиомы, и как она расположена", — заключила Маркелова.