Держатели бизнес-карт Сбера могут получить скидку в Рив Гош

Держатели бизнес-карт Сбербанка могут получить скидку в размере 2000 рублей при покупке на сумму от 15 тысяч рублей в магазинах РИВ ГОШ.

Совместную акцию партнёры запустили с 12 ноября, а воспользоваться предложением можно до 31 декабря 2022 года включительно.

Тиран Акопян, директор по стратегическому маркетингу и цифровой трансформации ООО «Рив Гош»:

«Для наших корпоративных клиентов мы предлагаем хороший дисконт на покупки в сети Рив Гош. Предложение действительно и для онлайн, и для офлайн-покупок. Достаточно ввести промокод или показать купон на скидку и оплатить покупку картой Сбера».

Совместные акции с партнёрами выгодны всем, включая конечных потребителей. В настоящее время в СЗФО более 90 тысяч держателей бизнес-карт Сбера. Оборот средств по ним в 2021 году превысил 52 млрд рублей. Совместное предложение с Рив Гош позволит клиентам суммарно сэкономить на покупках более миллиона рублей.

Для интернет-магазина при оформлении заказа необходимо ввести промокод SBERG. Для офлайн-магазинов на кассе необходимо предъявить купон в виде штрих кода, который размещен на странице акции https://rivegauche.ru/promotion/SBERcoupon. По этой же ссылке можно более подробно ознакомиться с условиями акции.



Источник ПАО Сбербанк