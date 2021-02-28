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Ученики десяти классов в школах Петрозаводска отправлены на карантин по ОРВИ

Новости. Общество
13:33, 01 Марта 2021
фото: © РИА Новости / Александр Кряжев
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Роспотребнадзор зафиксировал небольшое снижение уровня заболеваемости ОРВИ.

За прошедшую неделю по республике зарегистрировано 5281 случай заболевания ОРВИ. Уровень заболеваемости ОРВИ среди совокупного населения находится практически на уровне эпидемического порога (+1,9%).

Заболеваемость ниже эпидемического порога во всех возрастных группах: в возрасте 0-2 года (-32,8%), 3-6 лет (-26,3%), 7-14 лет (-23,0%), 15 лет и старше (-10,4%).

По сравнению с предыдущей неделей отмечается снижение заболеваемости ОРВИ среди совокупного населения на 20,4% (-1354 случая).

В Петрозаводске с 22 по 28 февраля зарегистрировано 2524 случая заболевания ОРВИ, что ниже эпидемического порога на 42,4%.

Из-за повышенной заболеваемости ОРВИ и гриппом приостановлена деятельность 10-ти классов в 8-ми школах Петрозаводска.

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