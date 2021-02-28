Ученики десяти классов в школах Петрозаводска отправлены на карантин по ОРВИ

Роспотребнадзор зафиксировал небольшое снижение уровня заболеваемости ОРВИ.

За прошедшую неделю по республике зарегистрировано 5281 случай заболевания ОРВИ. Уровень заболеваемости ОРВИ среди совокупного населения находится практически на уровне эпидемического порога (+1,9%).

Заболеваемость ниже эпидемического порога во всех возрастных группах: в возрасте 0-2 года (-32,8%), 3-6 лет (-26,3%), 7-14 лет (-23,0%), 15 лет и старше (-10,4%).

По сравнению с предыдущей неделей отмечается снижение заболеваемости ОРВИ среди совокупного населения на 20,4% (-1354 случая).

В Петрозаводске с 22 по 28 февраля зарегистрировано 2524 случая заболевания ОРВИ, что ниже эпидемического порога на 42,4%.

Из-за повышенной заболеваемости ОРВИ и гриппом приостановлена деятельность 10-ти классов в 8-ми школах Петрозаводска.