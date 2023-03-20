Десять классов в восьми школах Карелии закрыли на карантин из-за вспышки ОРВИ и гриппа

Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом в Карелии выше эпидпорога на 25,2%.

Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, за минувшую неделю с 13 по 19 марта в Карелии зафиксировали 7 031 случай заболевания ОРВИ и гриппом.



Этот показатель выше эпидемического порога на 25,2%, в возрастной группе от 15 лет и старше (+64,1%). По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость ОРВИ и гриппом выросла на 21,9%.

В Петрозаводске за неделю зарегистрировано 3 163 случая ОРВИ и гриппа. Показатель заболеваемости в карельской столице выше эпидемического порога на 3,7%.

По этой причине за истекшие семь дней на карантин закрыли 10 классов в восьми средних школах республики. Это СОШ в Петрозаводске, Кемском, Медвежьегорском и Питкярантском районах. Также домой отправили воспитанников одной группы в детском саду Сортавальского района.

За неделю с диагнозом ОРВИ и грипп госпитализировали 46 жителей Карелии. В предыдущую семидневку в больницы положили против 30 человек. Рост этого показателя +53,3%, отметили в региональном управлении Роспотребнадзора.