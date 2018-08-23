Десять передовых технологий для разных сфер экономики разработано в Карелии

Карелиястат опубликовал данные о количестве уникальных для России или мира технологий, разработанных в Карелии за 2017 год.

Всего в статистику попало 10 разработок, из них восемь – с использованием запатентованных изобретений. Из общего числа технологий восемь являются уникальными для России, еще две - для всего мира, сообщают "Вести Карелии".

Подробнее читайте в материале издания.