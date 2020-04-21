Десять поселений в Карелии получат по 560 тысяч рублей

По решению Артура Парфенчикова субсидии в размере 560 тысяч рублей получат поселения, реализовавшие наибольшее количество проектов в рамках программы поддержки местных инициатив, сообщили в управлении пресс-службы главы Карелии.

В число получателей субсидии вошли поселки Боровой, Новая Вилга, Хелюля, Эссойла, села Крошнозеро, Деревянное и Янишполе, деревня Мегрега, а также Медвежьегорск и Суоярви.



Каждому поселению будет выделено более полумиллиона рублей на реализацию социально значимых инициатив по благоустройству муниципального образования и развитию своих территорий.

О решении поощрить наиболее активных участников программы Артур Парфенчиков сообщил сегодня, в День местного самоуправления.



Программа поддержки местных инициатив действует в Карелии в течение шести лет. За это время в республике было реализовано 320 проектов, направленных на развитие общественной инфраструктуры.