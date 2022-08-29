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Десять стволов огнестрельного оружия изъяли приставы у должника в Карелии

Новости. Общество
10:13, 05 Сентября 2022
фото: © УФСС РФ по РК

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Приставы изъяли у жителя Карелии целый арсенал оружия за долг в 5 миллионов рублей, сообщили в УФССП республики.

У приставов Петрозаводска и Прионежского района находилось на исполнении несколько производств о взыскании с местного жителя задолженности по налогам, коммунальным платежам, в пользу юридических и физических лиц 5,2 млн. рублей.

Должник от уплаты задолженности уклонялся. Судебный пристав установил, что за должником на праве собственности зарегистрировано 10 единиц огнестрельного оружия, которые он скрывал от сотрудников службы. По месту проживания неплательщика найти не удалось, поэтому имущество должника было объявлено в исполнительный розыск.

Выяснилось, что на 9 единиц оружия разрешение действовало до 2025 года, а на одну срок истек, поэтому должнику необходимо было обратиться в Росгвардию, чтобы его продлить, что он и сделал. Ему была назначена встреча для проверки условий хранения. Совместно с сотрудниками Росгвардии приставы направились по адресу в назначенный день и час. Должник не ожидал такого развития событий.
Все разыскиваемое имущество: охотничьи ружья гладкоствольные и с нарезным стволом, а также огнестрельное оружие ограниченного поражения было арестовано.

Каждая единица оружия предварительно оценена в 100 тысяч рублей. Далее весь арсенал был передан на хранение в полицию. Если должник не погасит всю сумму задолженности, оружие будет оценено и передано на принудительную реализацию.

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