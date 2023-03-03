Десять вариантов умереть: нарколог объяснил риски для наркоманов

Заместитель Главврача наркодиспансера перечислил, как наркоманы могут закончить свою жизнь.

Болезни, осложнения и постоянный риск умереть — это то, что сопровождает употребление наркотиков. Многие наркоманы верят, что именно с ними никогда ничего не случится, но это не так.

Передозировка, сердечно-сосудистая катастрофа, вирусные гепатиты — это лишь часть того, что может случится с человеком, употребляющим наркотики.

Заместитель главного врача Республиканского наркологического диспансера Анатолий Чертанов перечислил 10 вариантов, как могут закончить свою жизнь наркоманы.

Страшные подробности и риски жизни наркоманов читайте в статье «Столицы на Онего».