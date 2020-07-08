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Десятки деревьев снесут в Голиковском парке в Петрозаводске

Новости. Общество
17:20, 09 Июля 2020
фото: © ИА "Республика" / Любовь Козлова
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Общественную территорию планируется благоустроить до конца лета, сообщили в мэрии Петрозаводска.

В конце июня в Петрозаводске стартовало благоустройство Голиковского парка.

В рамках муниципального контракта ООО "СМС" модернизирует пешеходную инфраструктуру в парке. По периметру Собора Александра Невского подрядчик замостит дорожки габбро-диабазом. Натуральный камень демонтирован в рамках реконструкции Онежской набережной к 100-летнему юбилею республики. Использование имеющегося материала значительно снизило стоимость благоустройства. Цена обновления парка составит около 15 млн рублей. Кроме того, габбро-диабаз является не только долговечным материалом, но и легко демонтируется и возвращается на место при экстренных разрытиях.

Остальные пешеходные дорожки, ведущие к храму, замостят бетонной брусчаткой. Вдоль них установят урны и скамейки. О размещении последних особенно просили жители карельской столицы: возле Гоголевского парка находится поликлиника, поэтому отдохнуть в парке горожане смогут не только во время прогулок, но и при посещении медучреждения.

Помимо этого, в рамках проекта отремонтируют тротуар вдоль проспекта Александра Невского от улицы Варламова до Калинина, а также на общественной территории снесут около 30 аварийных деревьев. Благоустройство парка планируется завершить до конца лета.

Ранее мэрия оштрафовала рабочих, разбиравших брусчатку в парке Петрозаводска.

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Комментарии

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новый
2020-07-09 17:42:59
Занозу спросить забыли, которая в каждой бочке затычка. Иди уже в агрекалчню, читани вслух бродского, может отпустит
zanoza
2020-07-09 17:32:00
Так в этом парке уже "снесли" деревья, правда не больные, а вполне себе крепкие. Все больные стоят,как и стояли, от них уже начали отпадать сухие ветки. В общем "благоустроили". Что касается устройства доррожек из габбро-диабаза, так пока и конь не валялся, всё перерыли, видимо повредили канализацию, теперь вонь стоит, когда сё это будет устранено не понятно. Когда-то на этом месте был действительно парк с уникальными деревьями, белки бегали, а теперь нормальные деревья вырублены, что остались засыхают. За что мэрские не берутся,только хуже делдают.
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