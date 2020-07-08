Десятки деревьев снесут в Голиковском парке в Петрозаводске

Общественную территорию планируется благоустроить до конца лета, сообщили в мэрии Петрозаводска.

В конце июня в Петрозаводске стартовало благоустройство Голиковского парка.



В рамках муниципального контракта ООО "СМС" модернизирует пешеходную инфраструктуру в парке. По периметру Собора Александра Невского подрядчик замостит дорожки габбро-диабазом. Натуральный камень демонтирован в рамках реконструкции Онежской набережной к 100-летнему юбилею республики. Использование имеющегося материала значительно снизило стоимость благоустройства. Цена обновления парка составит около 15 млн рублей. Кроме того, габбро-диабаз является не только долговечным материалом, но и легко демонтируется и возвращается на место при экстренных разрытиях.

Остальные пешеходные дорожки, ведущие к храму, замостят бетонной брусчаткой. Вдоль них установят урны и скамейки. О размещении последних особенно просили жители карельской столицы: возле Гоголевского парка находится поликлиника, поэтому отдохнуть в парке горожане смогут не только во время прогулок, но и при посещении медучреждения.

Помимо этого, в рамках проекта отремонтируют тротуар вдоль проспекта Александра Невского от улицы Варламова до Калинина, а также на общественной территории снесут около 30 аварийных деревьев. Благоустройство парка планируется завершить до конца лета.

Ранее мэрия оштрафовала рабочих, разбиравших брусчатку в парке Петрозаводска.