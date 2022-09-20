Десятки карельских елей украсили один из парков Петрозаводска

В парке «Беличий остров» высадили ели, выращенные в питомнике нацпарка «Водлозерский», сообщила мэрия Петрозаводска.

В парке «Беличий остров» на Кукковке горожане высадили более двух десятков молодых елей. Саженцы вырастили в питомнике национального парка «Водлозерский».

В экологической акции участвовали около 30 человек. Среди них сотрудники студенты петрозаводского лесотехнического техникума, чиновники мэрии столицы Карелии и сотрудники нацпарка «Водлозерский».

На следующей неделе запланированы последние осенние акции по посадкам деревьев и декоративных кустарников. О том, когда мероприятия пройдут на Древлянке и в районе Сулажгорского кирпичного завода дополнительно сообщат на сайте мэрии Петрозаводска.