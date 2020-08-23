Десятки магазинов в Карелии оштрафовали на 2,4 млн рублей за нарушение эпидемиологических норм

Игнорирование требований санитарно-эпидемиологической безопасности влечет за собой административное наказание, сообщили в Оперштабе правительства Карелии по борьбе с коронавирусом.

Примеры, когда юридические лица получают за нарушения значительные штрафы, в республике уже есть.

Так, по результатам проверок продовольственных магазинов управление Роспотребнадзора составило 34 протокола об административной ответственности.



Среди выявленных нарушений – продавцы не соблюдали масочный режим, не проводилось обеззараживание воздуха и т.д.



По 24 протоколам суды уже вынесли решения (пока не вступившие в законную силу) о привлечении к административной ответственности: на каждый магазин, где были выявлены нарушения, наложены штрафы по 100 тысяч рублей.



В итоге общая сумма штрафов составила 2,4 млн рублей.