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Десятки магазинов в Карелии оштрафовали на 2,4 млн рублей за нарушение эпидемиологических норм

Новости. Криминал
12:11, 24 Августа 2020
фото: © Анастасия Осипова
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Игнорирование требований санитарно-эпидемиологической безопасности влечет за собой административное наказание, сообщили в Оперштабе правительства Карелии по борьбе с коронавирусом.

Примеры, когда юридические лица получают за нарушения значительные штрафы, в республике уже есть.

Так, по результатам проверок продовольственных магазинов управление Роспотребнадзора составило 34 протокола об административной ответственности.

Среди выявленных нарушений – продавцы не соблюдали масочный режим, не проводилось обеззараживание воздуха и т.д.

По 24 протоколам суды уже вынесли решения (пока не вступившие в законную силу) о привлечении к административной ответственности: на каждый магазин, где были выявлены нарушения, наложены штрафы по 100 тысяч рублей.

В итоге общая сумма штрафов составила 2,4 млн рублей.

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