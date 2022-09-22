Детей из многодетной семьи отправили из школы в Петрозаводске голодными

Скандал из-за предоставления бесплатного питания детям из многодетной семьи разгорелся в гимназии Петрозаводска.

На своей странице в соцсети многодетная петрозаводчанка Марина Б. опубликовала пост, о том что ее двоих детей, которые учатся в Ломоносовской гимназии, перестали кормить бесплатными обедами, хотя два года, с тех пор как она стала мамой троих детей, вопросов не возникало.

«Мы не перестали быть многодетными, но мы не признаны малоимущими. При этом два года они питались в школе как льготники, и для этого не надо было быть «нищими». И о новом распоряжении я узнала только сегодня, когда детей вычеркнули из списка и отправили голодными из столовой», - написала Марина.

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