Детей в Карелии начали возить в далекую от них школу после судебного иска

Прокуратура Муезерского района обратилась с иском после того, как выяснилось, что дети добираются в школу пешком.

В ходе проверки в Муезерском районе сотрудники надзорного ведомства выяснили, что часть учащихся Муезерской средней школы, живущих далеко от учебного заведения, добираются до него самостоятельно. Путь их составляет больше километра только в одном направлении. Об этом сообщили в прокуратуре Карелии.

В адрес местной администрации было внесено представление об устранении нарушений, но власти Муезерского района проигнорировали его. Тогда прокуратура направила иск в суд.

Суд удовлетворил иск, и теперь по его решению администрация Муезерского района обязана обеспечить школьников автобусом.

Напомним, ранее после вмешательства прокуратуры школьный автобус вернули детям в Питкярантском районе Карелии.