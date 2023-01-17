Дети из ЛНР приедут на отдых в Карелию

Спикер парламента Карелии Элиссан Шандалович обсудил с главой Минобразования республики Романом Голубевым поездку ребят из ЛНР в регион и строитель и ремонт школ.

Председатель Законодательного собрания накануне встретился вместе с руководителем парламентского Комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политике Галиной Гореликовой с министром образования и спорта республики Романом Голубевым. В ходе встречи обсудили поездку в Карелию детей из ЛНР во время каникул. Об этом сообщил Элиссан Шандалович на своей странице в соцсети.

«Чтобы посещение нашего региона для ребят было комфортным и интересным, обсудили организационные моменты, в том числе программу визита. Напомню, что во время каникул школьники из ЛНР смогут не только увидеть наши достопримечательности и отдохнуть, но и познакомиться с высшими и средними и учебными заведениями Карелии. О поездке, напомню, договорились в Луганске на встрече с председателем Народного совета ЛНР, секретарем регионального отделения партии «Единая Россия» Денисом Николаевичем Мирошниченко», - пишет председатель Заксобрания.

В зоне внимания парламентариев остается ход строительства новых школ. До конца года планируется ввести в эксплуатацию четыре современные школы в Кеми, Медвежьегорске, Деревянке и Суоярви.

«Сейчас работы идут по графику. Первый звонок в школах прозвенит для учеников и учителей 1 сентября 2024 года», - отметил Элиссан Шандалович.

Также на встрече с главой Минобразования республики обсудили капитальный ремонт в школах. Спикер напомнил, что в этом году федеральная программа капремонта в Карелии охватывает 29 школьных зданий, расположенных в Петрозаводске, Лахденпохском, Лоухском, Прионежском, Пряжинском, Сегежском, Суоярвском, Медвежьегорском, Олонецком и Пудожском районах. Работы проводятся в срок, часть небольших объектов уже сдана.

«Что касается предстоящего капитального ремонта школы № 1 в Медвежьегорске, то проектно-сметная документация готова. Министерство образования и спорта республики включит ее в заявку от Карелии для участия в федеральной программе капремонта школ, как будет объявлен отбор», - сообщил председатель Законодательного собрания.