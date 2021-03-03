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Дети нарисовали праздник

Новости. Общество
14:20, 04 Марта 2021
фото: © Саша Чесноков/АО "ПСК"
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Накануне женского праздника 8 Марта в Прионежской сетевой компании прошла акция для детей энергетиков "Поздравь маму с праздником". Но ребята поздравили не только мам, но и своих бабушек.

Это был не конкурс. Это было предложение ребятам нарисовать открытки к замечательному весеннему празднику. И, конечно, сказать своим любимым мамам и бабушкам самые теплые слова. Самыми теплыми и, согласитесь, самыми правильными словами в день 8 марта стали "Я тебя очень люблю!" и пожелания здоровья.

Открытки получились разными, но все они очень искренние и, чувствуется, что делали их от всей детской доброй души.

Подробнее читайте здесь.

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