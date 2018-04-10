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Новости. Общество
18:40, 10 Апреля 2018

Дети перед трагедией просили вызвать МЧС, но инструкторы лагеря на Сямозере отказались

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Прокуратура в суде огласила подробности, предшествующие страшной трагедии на Сямозере, унесшей в июне 2016 года жизни 14 детей.

"Смерть наступила от механической асфиксии вследствие закрытия дыхательных путей водой при утоплении.  При исследовании трупа были обнаружены следующие повреждения, образовавшиеся во время нахождения в воде: ссадина в проекции левого темянного бугра, ссадина на задней поверхности правой половины груди и правой поясничной области; кровоподтеки – один на правой боковой поверхности шеи, верхних и средних путях, один на задней внутренней поверхности правого предплечья, один на задней поверхности левого предплечья, передней области правого колена, один на задней наружной поверхности верхней трети бедра, один на наружной поверхности левой голени".

Это – патологоанатомический анализ причин смерти 12-летнего Всеволода Заслонова, погибшего на Сямозере 18 июня 2016 года. Патологоанатомический анализ причин смерти того самого мальчика, который отправился в водный поход на каноэ и утонул во время шторма вместе с другими 13-ю детьми. Он единственный смог дозвониться до взрослых и рассказать, что они тонут, но фельдшер приняла сообщение за шутку.

Замначальника отдела прокуратуры Карелии Ирина Кириллович, в суде зачитала подробные результаты вскрытия по всем 14 утонувшим детям. Кроме того, гособвинители рассказали, что, по версии следствия, привело к страшной трагедии, что ей предшествовало, и какова роль каждого из шести подсудимых, чью участь будет определять Петрозаводский городской суд. 

На скамье подсудимых теперь уже бывший директор ООО "Парк-отель "Сямозеро" Елена Решетова, координатор лагеря Вадим Виноградов, экс-руководитель управления Роспотребнадзора по Карелии Анатолий Коваленко, заместитель руководителя карельского Роспотребнадзора Людмила Котович, а также бывшие инструкторы лагеря Валерий Круподерщиков и ПавелИльин.

На момент написания этого материала Решетова, Ильин и Круподерщиков заявили в суде, что не согласны с предъявленным обвинением. Свою вину признал только Виноградов. Во вторник суд продолжил зачитывать обвинение Коваленко и Котович.

Подробнее читайте здесь.

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