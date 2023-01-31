«Дети попадают в психиатрические больницы»: врач в Карелии объяснила вред вейпов

Родители детей, курящих вейпы, не приходят за помощью к наркологам — они еще не поняли, чем вредна такая привычка.

Об этом рассказала «Столице на Онего» врач наркодиспансера Карелии Марина Наймович.

«Разделим никотиновую и психологическую зависимости. Психологический фактор — это внешняя составляющая: влияние того же СМИ, где говорится, что вейпы безопасны и безвредны. А это неправда. Но у человека срабатывает защитный механизм, и он начинает курить чаще и больше: мол, побочных же эффектов нет, как у сигарет. В результате зависимость усиливается. Отмечу, что в 2019 году статистически была зафиксирована высокая смертность среди подростков, увлекающихся курением вейпов. Молодые люди, находясь в компании, начинали безудержно курить электронные сигареты, и просто происходила передозировка никотина. Также среди друзей часто куришь за компанию, потом не замечаешь, как начинаешь курить один дома — чаще и больше. И постепенно психологическая зависимость переходит в физиологическую, когда организм требует определенной дозы никотина. Развивается депрессивное, угнетенное состояние. У нас статистика по поводу детских депрессий возросла, несовершеннолетние очень страдают и попадают в психиатрические больницы», — рассказала Наймович.

Об этой проблеме читайте в статье «Дым без огня».