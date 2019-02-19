Дети поздним вечером разбили стекла в торговом центре Карелии

В Медвежьегорске младшие школьники разбили окна в торговом центре, сообщили в управлении Росгвардии по Карелии.

В конце прошлой недели в центре Медвежьегорска сработала сигнализация в торговом центре. Группа задержания, прибыв на место, обнаружила, что нарушители – младшие школьники.

Два родных брата в 22.30 не спали, а искали развлечений на улице. Им показалось забавным разбить стекло, а потом собирать осколки.

За этим странным занятием их застали сотрудники.

В ситуации разбирается подразделение по делам несовершеннолетних районного отдела внутренних дел.