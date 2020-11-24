Дети просят вернуть освещение в игровой городок в райцентре в Карелии (ВИДЕО)

Детская площадка в Медвежьегорске перестала быть безопасной, когда на улице Советской отключили свет.

Дети, играющие на площадке по улице Советская, рядом с домом 14, рискуют получить травмы. Освещение детской площадки отключено уже как неделю, сообщается в паблике "Группа депутатов Совета Медвежьегорского ГП Vc".

"Уже долгое время в Медвежьегорске не могут навести порядок со светом. То на одной улице, то на другой нет света. Нет света и на детской площадке по ул. Советская, рядом с домом 14. Так районная администрация, которой переданы полномочия Медвежьегорского городского поселения заботится о детях", - пишут в сообществе, где опубликовали фото и видео из городка.

"Комфортная среда" по-медвежьегорски не нравится ребятам, играющим в городке. Обращаясь к чиновникам, они просят: "Дайте света!"