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Дети просят вернуть освещение в игровой городок в райцентре в Карелии (ВИДЕО)

Новости. Общество
07:15, 25 Ноября 2020
фото: Группа депутатов Совета Медвежьегорского ГП Vc
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Детская площадка в Медвежьегорске перестала быть безопасной, когда на улице Советской отключили свет.

Дети, играющие на площадке по улице Советская, рядом с домом 14, рискуют получить травмы.  Освещение детской площадки отключено уже как неделю, сообщается в паблике "Группа депутатов Совета Медвежьегорского ГП Vc".

"Уже долгое время в Медвежьегорске не могут навести порядок со светом. То на одной улице, то на другой нет света. Нет света и на детской площадке по ул. Советская, рядом с домом 14. Так районная администрация, которой переданы полномочия Медвежьегорского городского поселения заботится о детях", - пишут в сообществе, где опубликовали фото и видео из городка.

"Комфортная среда" по-медвежьегорски не нравится ребятам, играющим в городке. Обращаясь к чиновникам, они просят: "Дайте света!"

 

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