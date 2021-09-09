Дети рискуют провалиться в открытые люки на темной улице города Карелии (ФОТО)

Жители Лахденпохьи жалуются на опасную темную улицу с канализационными люками, засыпанными хламом.

Жители улицы Пионерская в Лахденпохье сообщают, что у них пропало уличное освещение, при этом под ногами находятся колодцы, закрытые различным хламом. Об этом информирует паблик «Лахденпохья-Навсегда!».

Местные жители считают, что по улице опасно передвигаться детям, которые ходят в расположенное рядом детское учреждение.

«По улице Пионерской идет дорога в Центр детского творчества, по которой ходят дети. После пропажи освещения их передвижение стало опасным. Плюс — закрытые различным хламом люки», — говорится в сообщении паблика.

Ранее сообщалось, что неизвестные украли люк в микрорайоне Петрозаводска, поставив под угрозу жизни детей.