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Неизвестные украли люк в микрорайоне Петрозаводска, поставив под угрозу жизни детей

Новости. От читателей
16:21, 05 Августа 2021
фото: © читатель «Столица на Онего»

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В Сайнаволоке две недели назад пропала крышка канализационного колодца, но, несмотря на жалобы жителей, ни одна из служб города не помогла закрыть опасный люк.

В редакцию «Столицы на Онего» обратилась жительница Сайнаволока и рассказала, что две недели назад у них рядом с домом № 16 по улице Четвертый родниковый переулок неизвестные украли крышку канализационного люка.

«Мы хоть и в Сайнаволоке живем, но наш район тоже относится к Петрозаводску, — сказала звонившая женщина. — Мы уже вторую неделю звоним в различные службы — и в ЕДДС, и в Водоканал, просим закрыть колодец, ведь сейчас каникулы, у нас много детей приехало, бегают, могут упасть».

По словам жительницы Сайнаволока, одной из причин, по которой коммунальные службы отказываются закрыть люк, является местоположение.

«Нам сказал, что, если бы люк был открыт на Родниковом проезде, то городские службы могли бы помочь закрыть, а так как мы живем на Четвертом родниковом переулке, то это уже частная территория. А где же нам взять эту крышку?» — удивляется горожанка.

На данный момент, как объяснила женщина, колодец она закрыла металлическим листом, но это опасно и ненадежно.

Как объяснили в Водоканале, данный колодец входит в дренажную систему улицы Четвертый родниковый проезд и не находится на обслуживании организации.

"Поступившее обращение сразу было переправлено в дежурную службу Петрозаводска для дальнейшего решения проблемы", - сообщили в Водоканале.

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Комментарии

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кир
2021-08-05 16:54:05
Цивилизация сворованных люков. Сегодня во дворах домов оживление служб было у открытых колодцев. Лазали туда, ремонтировали и закрывали люки во дворах.
театральный критик
2021-08-05 16:41:45
Мы хочем жить подальше от всяких маргиналов, где во дворе лопаточку не оставить - визжали они и брезговали народом. Вот и закрывайте теперь своими тельцами.
Гость
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