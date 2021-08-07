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Жительница Петрозаводска не дождалась помощи и сама закрыла опасный колодезный люк щитом, палками и камнями (ФОТО)

Новости. От читателей
11:46, 10 Августа 2021

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В Сайнаволоке две недели назад пропала крышка канализационного колодца, но, несмотря на жалобы жителей, ни одна из служб города не помогла закрыть опасный люк.

В редакцию «Столицы на Онего» сегодня обратилась жительница Сайнаволока и сообщила, что ранее обращалась в городские службы с просьбой закрыть канализационный колодец, с которого неизвестные украли крышку.

По словам горожанки, никто на просьбу о помощи не откликнулся, и люк рядом с домом № 16 по улице Четвертый родниковый переулок оставался прикрытым железным листом, создавая опасность для прохожих.

«Прочитала новость, что мужчина в Петрозаводске на улице Онежской флотилии упал в открытый колодец и переломал ноги, очень испугалась, пошла и закрыла люк сподручными средствами, понадежнее», — рассказала жительница Сайнаволока.

Ранее горожанка уже обращалась в «Столицу на Онего» и рассказывала, что у них в Сайнаволоке рядом с домом № 16 по улице Четвертый родниковый переулок неизвестные украли крышку канализационного люка. Она прикрыла люк металлическим листом и стала звонить во все городские службы.

По словам жительницы Сайнаволока, одной из причин, по которой коммунальные службы отказываются закрыть люк, является местоположение. «Нам сказал, что, если бы люк был открыт на Родниковом проезде, то городские службы могли бы помочь закрыть, а так как мы живем на Четвертом родниковом переулке, то это уже частная территория. А где же нам взять эту крышку?» — удивляется горожанка.

Напомним, что мужчина в Петрозаводске упал в колодец, принадлежность которого тоже не определена.

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Комментарии

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